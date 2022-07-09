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    Diyabet böbrekte şikayet! Doğru tedavi yapılmasa büyük riskler doğuruyor

    Milyonlarca kişinin mücadele ettiği diyabet, doğru bir tedavi ile önlenebiliyor. Aksi halde kalp ve böbrekleri bitiriyor. Çocuk sahibi olmayı engelliyor. Körlüğe bile neden oluyor.

    Diyabet böbrekte şikayet

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet yani şeker hastalığını beraberinde getiriyor. Her 10 kişiden birinde görülen diyabetten korunmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. Erol Bolu, önemli bilgiler veriyor.



    KADERİNİZ DEĞİL
    Ülkemizde yaklaşık 8 milyon kişi, diyabetle mücadele ediyor. Birden fazla tipi bulunan diyabetin TIP-1 ve TIP-2 olarak adlandırılanı daha sık görülüyor. TIP-2 diyabette temel tedavi, kilo kontrolünün sağlanması ile başlıyor. Kısacası TIP-2 diyabet, doğru yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebiliyor. Diyabet hastalığında, doğru beslenme ve günlük egzersiz ile kilo kontrolünün hedeflenmesi gerekiyor. Diyabetten korunmak için düzenli egzersiz yapmak ve günlük fiziksel aktiviteleri artırmak gerekiyor. Muayene ve tetkikler ile sağlıklı kabul edilebilecek kişilerde bile insülin direnci olabiliyor. Diyabetin genç ya da yaşlı kişilerde saptanması hastalığın tanısı ya da tedavi yöntemlerini değiştirmiyor.



    TARÇIN TÜKETİN
    Diyabeti tedavi edici doğal bir ilaç henüz bulunmuyor. Ancak karbonhidratlı gıdaların emilimini yavaşlatan tarçın gibi bazı gıdalar etkili oluyor. Çünkü tarçın, glikoz emilimini artırıyor. Zararları en az seviyeye indiriyor. Diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği gibi şikayetleri de beraberinde getiriyor.



        NELER YEMELİ?
        ZERDEÇAL: Kurkumin maddesi ile kan şekerini dengeler. Diyabetin verdiği zararı en aza indirir.
        ZENCEFİL: Antioksidan zengini zencefil, diyabetle savaşır. Kan şekerini dengeler.
        SOĞAN: Doğal antibiyotik görevi bulunan soğan, özellikle çiğ tüketildiğinde diyabetle mücadele eder.
        SARIMSAK: 'Ölümsüzlük sırrı' olarak anılan sarımsak, şekerin yol açtığı sorunları önler.
        ZEYTİNYAĞI:         Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan zeytinyağı, diyabetle de savaşır. Kan şekerini dengeler.
        KIRMIZIBİBER: Şekerin ani düşmesine neden olan insülin salınımını engeller.

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        Haberler Sağlık Diyabet böbrekte şikayet! Doğru tedavi yapılmasa büyük riskler doğuruyor
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