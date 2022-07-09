Diyabet böbrekte şikayet! Doğru tedavi yapılmasa büyük riskler doğuruyor





KADERİNİZ DEĞİL

Ülkemizde yaklaşık 8 milyon kişi, diyabetle mücadele ediyor. Birden fazla tipi bulunan diyabetin TIP-1 ve TIP-2 olarak adlandırılanı daha sık görülüyor. TIP-2 diyabette temel tedavi, kilo kontrolünün sağlanması ile başlıyor. Kısacası TIP-2 diyabet, doğru yöntemler ve yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebiliyor. Diyabet hastalığında, doğru beslenme ve günlük egzersiz ile kilo kontrolünün hedeflenmesi gerekiyor. Diyabetten korunmak için düzenli egzersiz yapmak ve günlük fiziksel aktiviteleri artırmak gerekiyor. Muayene ve tetkikler ile sağlıklı kabul edilebilecek kişilerde bile insülin direnci olabiliyor. Diyabetin genç ya da yaşlı kişilerde saptanması hastalığın tanısı ya da tedavi yöntemlerini değiştirmiyor.