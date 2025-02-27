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Dildeki renk değişimleri hangi sağlık sorununa işaret ediyor?

Dil, sadece konuşmak ve yemek yemek için değil, genel sağlığımız hakkında da ipuçları veriyor. Dr. Stephen Dodd, dildeki renk değişimlerinin hangi sağlık sorunlarını işaret ettiğini açıklıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Dildeki renk değişimleri hangi sağlık sorununa işaret ediyor?

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Dilimiz, konuşmak, tatmak, çiğnemek ve yutmak için kullanılıyor. Genel sağlığımız hakkında da bilgiler taşıyabiliyor. Dr. Stephen Dodd, dildeki renk değişimlerinin işaret ettiği sorunları anlatıyor:

Sarı: Şeker hastalığının sinyali olabilir.
Yeşil: Mantar enfeksiyonunu, belirli gıda veya ilaçların tüketimini gösterebilir.
Beyaz: Pamukçuk, anemi, döküntü ve ağır ülserlerine işaret edebilir.
Mavi: Kanda oksijen eksikliğini gösterebilir. Buna astım, sepsis, kan hastalıkları, zatürre, kalp yetmezliği neden olabilir.

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