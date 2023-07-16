

Hemen hemen her gün bilerek veya bilmeyerek yaptığımız bazı şeyler cildimize zarar verebiliyor. Yaz aylarında yapılan bazı hatalarda cildi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dr. Cenk Gül, yazın yapılan yanlışlara değiniyor:



Güneş kremi kullanmamak: Güneşten yayılan UVA ışınları, yaşlanma, lekelenme ve kırışıklığa neden olur. Hatta cilt kanserine bile yol açabilir. Cilt tipine uygun güneş koruyucu kremler yaz ve kış kullanılmalıdır.



Havuz suyuna dikkat: Havuzların hijyenine özen gösterilmeli. Çünkü kimyasal yapısı nedeniyle cildin doğal yapısına zarar verebilir.



Yetersiz su tüketimi: Cildin nem oranını korumak için bol bol su tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü yetersiz miktarda su tüketimi cilt yapısını bozar ve ciltte kurumaya yol açar.

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