Demir eksikliği, dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor.
Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği, fazla üşüme, iştahsızlık, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert, ilaç tedavisi kadar doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirtiyor.Önerileri sıralıyor:
Demir içeriği yüksek besinlerle C vitamininden zengin besinleri birlikte tüketin.
Haftada 2-3 gün kırmızı et yiyin.
Her gün 1 tane yumurta yiyin. Yumurtadaki demirin emilimini arttırmak için sabah kahvaltılarınıza meyve, maydanoz ekleyin.
Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı pekmez tüketin.
CAN DAMARI
Sağlıklı bir hayat için sağlıklı damar sistemine sahip olmak gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Damarlar, kalbin de sağlıklı olabilmesinin en temel noktasını oluşturuyor.
STRES RİSKLI
Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Aşırı kilodan kaçınmak, günde en az yarım saat egzersiz yapmak ve stresten uzak kalkmak, kalp sağlığını destekliyor. Prof. Dr. Şirin, en yaygın görülen damar hastalıkları periferik damar hastalıkları olduğunu ifade ediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Egzersiz ve medikal uygulamalar başlangıç seviyesindeki hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Olası komplikasyonları önlemekte ve hastalığın kontrol altında tutulmasında yeterli olmaktadır. Endovasküler tedavide ise cerrahi operasyonlar öncesi uygulanacak düşük risk teşkil eden ilaçlı balon veya stent gibi uygulamaları içerir.
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