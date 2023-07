Demir eksikliği, dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor.



Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği, fazla üşüme, iştahsızlık, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert, ilaç tedavisi kadar doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirtiyor.Önerileri sıralıyor:



Demir içeriği yüksek besinlerle C vitamininden zengin besinleri birlikte tüketin.



Haftada 2-3 gün kırmızı et yiyin.



Her gün 1 tane yumurta yiyin. Yumurtadaki demirin emilimini arttırmak için sabah kahvaltılarınıza meyve, maydanoz ekleyin.



Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı pekmez tüketin.

