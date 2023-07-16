Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Demir eksikliğine doğal reçete! Uzman isim tek tek sıraladı

    Demir eksikliği, günümüzde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor.Diyetisyen Tuğçe Sert, demir eksikliği konusunda beslenmenin önemine dikkat çekti. Sert, kuru baklagiller ve tahıl grubunun beraber tüketilmesini ve yanında bol yeşillikli salata yenilmesini tavsiye etti. İşte sizler için derlediğimiz 16 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Demir eksikliğine doğal reçete

    Demir eksikliği, dünyada en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor.

    Yorgunluk, halsizlik, sürekli uyuma isteği, fazla üşüme, iştahsızlık, saç dökülmesi gibi sorunlara yol açıyor. Diyetisyen Tuğçe Sert, ilaç tedavisi kadar doğru beslenmenin de önemli olduğunu belirtiyor.Önerileri sıralıyor:

    Demir içeriği yüksek besinlerle C vitamininden zengin besinleri birlikte tüketin.

    Haftada 2-3 gün kırmızı et yiyin.

    Her gün 1 tane yumurta yiyin. Yumurtadaki demirin emilimini arttırmak için sabah kahvaltılarınıza meyve, maydanoz ekleyin.

    Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı pekmez tüketin.

    CAN DAMARI


    Sağlıklı bir hayat için sağlıklı damar sistemine sahip olmak gerekiyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökçe Şirin, damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Damarlar, kalbin de sağlıklı olabilmesinin en temel noktasını oluşturuyor.

    STRES RİSKLI


    Kalp ve damar hastalıkları faktöre bağlı olarak çağımızın kronik hastalıklarının başında geliyor. Aşırı kilodan kaçınmak, günde en az yarım saat egzersiz yapmak ve stresten uzak kalkmak, kalp sağlığını destekliyor. Prof. Dr. Şirin, en yaygın görülen damar hastalıkları periferik damar hastalıkları olduğunu ifade ediyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili şunları söylüyor: Egzersiz ve medikal uygulamalar başlangıç seviyesindeki hastalığın ilerlemesini yavaşlatır. Olası komplikasyonları önlemekte ve hastalığın kontrol altında tutulmasında yeterli olmaktadır. Endovasküler tedavide ise cerrahi operasyonlar öncesi uygulanacak düşük risk teşkil eden ilaçlı balon veya stent gibi uygulamaları içerir.

    BUNLARI BİR KENARA YAZIN


        Hemen hemen her gün bilerek veya bilmeyerek yaptığımız bazı şeyler cildimize zarar verebiliyor. Yaz aylarında yapılan bazı hatalarda cildi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dr. Cenk Gül, yazın yapılan yanlışlara değiniyor:

        Güneş kremi kullanmamak: Güneşten yayılan UVA ışınları, yaşlanma, lekelenme ve kırışıklığa neden olur. Hatta cilt kanserine bile yol açabilir. Cilt tipine uygun güneş koruyucu kremler yaz ve kış kullanılmalıdır.

        Havuz suyuna dikkat: Havuzların hijyenine özen gösterilmeli. Çünkü kimyasal yapısı nedeniyle cildin doğal yapısına zarar verebilir.

        Yetersiz su tüketimi: Cildin nem oranını korumak için bol bol su tüketilmesinde fayda vardır. Çünkü yetersiz miktarda su tüketimi cilt yapısını bozar ve ciltte kurumaya yol açar.

        ANANASLA KEMİKLER SAĞLAM


        En sevilen tropikal meyvelerden ananas; C, B6, B1 vitamini, manganez, bakır, potasyum, beta-karoten, folat, çözünmez lif içeriyor. Bu sayede sağlığı korumaya yardımcı oluyor. Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, güzellik ve formda kalma sırrını paylaştı. Ara öğünlerinde ananas yediğini anlattı.

        Bağışıklık sistemini güçlendiren ananasın sağlığa faydaları ise şöyle sıralanıyor:

        Kansere karşı koruma sağlar.
        Lifli içeriği sayesinde sindirime yardımcıdır.
        Akciğerleri temizler. Solunum yollarını açar. Öksürüğü hafifletir.
        Göz sağlığını korur.
        Kemikleri güçlendirir.
        Kilo kontrolüne yardımcı olur. Yağları eritir.

        KAVUN ŞİFA DOLU


        Yazın en sevilen meyvelerinden kavun, bolca potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat içeriyor. Hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

        Bağışıklığı güçlendirir.
        Kalp sağlığını destekler.
        Bol liflidir. Bu sayede sindirimi hızlandırır.
        Kanserle savaşır.
        Göz sağlığına iyi gelir. Kataraktı önler.
        Sakinleştirici etkisiyle stresi önler.

        ŞEKER HASTALIĞI AŞKIN DA DÜŞMANI


            Diyabet yani şeker hastalığı, hayatı tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Zülfü Sertkaya, bu hastalığın erkeklerin cinsel hayatında da sorunlara neden olabileceğini söylüyor. Özellikle 40-50 yaşlarından sonra erkeklerde sertleşme bozukluğu, erken boşalma ve penis eğriliği gibi sağlık sorunlarının sıkça görüldüğünü belirtiyor. "Şeker erkeklerde penise giden sinirlerde hasara neden olarak sertleşme bozukluğunu ortaya çıkardığı bilinmektedir. Şeker hastalığının tedavi edilmesi için Dahiliye ve Endokroloji uzmanlarıyla birlikte hareket etmek gerekir. Hastalar önce şekeri kontrol altına almalı ardından ürolojik rahatsızlıklar için tedavinin planlanması gerekir" diyor.

            ALZHEİMER'A SARIMSAK


            Geçmişten günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, sağlığı korur. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür.

            GENÇLİK İKSİRİ DUT



            Kötü kolesterolü düşüren dut, kalp sağlığını korur. Kansızlığı önler. Katarakta karşı koruma sağlar. Erken yaşlanmayı da önleyerek cildi gençleştirir.

            KALPLERE KIZILCIK YETER



                Güçlü antioksidan etkisiyle dikkat çeken kızılcık, bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları ve diyabet, riskini azaltır.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                253 masumun katili size tahmin ettiğinizden çok yakın
                Haberler Sağlık Demir eksikliğine doğal reçete! Uzman isim tek tek sıraladı
                    loading
                    SON DAKİKA