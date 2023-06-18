Demir eksikliği olanlar dikkat! Saçlarınız dökülebilir...

ŞİFA ZİNCİRİ

Yaz aylarının en sevilen meyvesi incir, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa dağıtıyor. Lif, potasyum, kalsiyum, antioksidan, A, E vitaminlerinden zengin olan bu meyve, pek çok sağlık problemine karşı etkili oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu incirin faydalarını sıralıyor...

- SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR:

Bağırsaktaki sağlıklı bakterileri artırır. Sindirimi iyileştirir. Kabızlığı azaltır. Gaz ve şişkinliği alır.

- KALBİ KORUR: Kan basıncını düzene sokar. Böbreklerdeki süzme hızını artırır. Bu sayede hipertansiyonu dengeler.

- CİLDİ BESLER: Cilt hücreleri üzerinde faydalıdır. Kolajen yıkımını azaltarak cildi yeniler.

- DİYABETE ÇARE: Posa ve lif kaynağı olan incir, kan şekerini dengeler. Tatlı krizlerini hafifletir.

- VÜCUDA GÜÇ VERİR: Vitamin içeriği sayesinde incir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.





YOĞURTLA DİŞLER GÜÇLÜ!

Güçlü ve parlak dişlere sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Uzmanlar, ağız sağlığını koruyan besinleri sıralıyor: t Kereviz: Dişlere ve dişetlerine masaj yapar. Diş aralarını temizler. t Yeşil çay: Ağızdaki bakterileri temizler. Kötü ağız kokusunu engeller. t Kivi: İçerdiği C vitamini sayesinde dişleri ve dişetlerini güçlendirir. t Yoğurt: Diş sağlığını korur. Ağız kokusunu engeller. t Çilek: Dişlere ve dişetlerine iyi gelir. Diş taşlarını da temizler. t Elma: Kabuğuyla birlikte yendiğinde dişleri kuvvetlendirir



B12 EKSİKLİĞİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR

- GÜNÜMÜZDE birçok insan, sabah uyandığında bile kendini yorgun hissetmekten, dikkatini toplayamamaktan yakınıyor. Bu durumun altında yatan en önemli nedeni B12 vitamini eksikliği oluşturuyor. Dr. İsmail Çelik, B12 vitamininden zengin besinleri şöyle sıralıyor:

- SEBZELER: Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye.

- DENİZ ürünleri: İstiridye, midye gibi kabuklu deniz hayvanları.

- ET ve süt ürünleri: Kırmızı et, süt, yoğurt, yumurta, peynir çeşitleri, karaciğer ve dalak gibi sakatatlar.



BEYİN İÇİN TARÇIN TARÇIN

Kolesterolü düşürür. İnsülin direncinin kırılmasında etkilidir. Diyabetle mücadele eder. Şeker hastalığından korur. Alzheimer ve Parkinson'la savaşır. Kalp hastalıklarını önler.



KALBE HURMA URMA

Tok tutar. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Tatlı krizlerini önleyerek kan şekerini dengeler. Bol liflidir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlığı önler. Kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

ASTIMA KARŞI KETEN

Keten tohumu, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir.



GÖZ KAMAŞTIRIN

Katarakt, yaşam kalitesini düşürüyor. Tek tedavisi ameliyat olan bu hastalıktan korunmada, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, o besinleri sıralıyor:

YABAN MERSİNİ: Yaşa bağlı görme kayıplarını tedavi eder.

MUZ: kataraktla savaşır. Gözde sarı nokta oluşumunu engeller.

ISPANAK: Yeşil yapraklı sebzeler, katarakt riskini azaltır.

SARIMSAK: Gözleri besler. Katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı etkilidir.

BAL: Saf ve besleyici içeriği ile bal, gözleri korur.