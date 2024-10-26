Brüksel lahanası şifa saçıyor! İşte faydaları...

Vitamin ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası bulunan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Sağlıklı kilo vermeyi sağlayan, kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR: Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller.
BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER: Vücudu hastalıklara karşı korur.
KALP DOSTUDUR: Kalp rahatsızlığı riskini azaltıyor.
SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR: Kabızlığı engeller.
KESKİN GÖZLER: Katarakttan ve göz tansiyonundan korur.