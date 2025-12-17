Böbreklere dikkat!

Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Duygu Hacıhamdioğlu, idrar yolu enfeksiyonunun (İYE), böbreklerde kalıcı hasara kadar ilerleyebildiğini söylüyor. Kızların erkek çocuklara göre; özellikle 1 yaştan küçük sünnetsiz erkeklerin ise sünnetli erkeklere göre daha riskli olduğunu belirtiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN