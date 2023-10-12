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Beslenme şeklinde dikkat! Uzmanlar böbrek iltihabına karşı uyardı

Böbrek iltihabı, beslenme şekli ve genetik faktörlere bağlı olarak gelişebiliyor. Böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Doç. Dr. Bülent Altunoluk, 7 önemli belirtiyi açıklıyor...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Beslenme şeklinde dikkat! Uzmanlar böbrek iltihabına karşı uyardı

Böbrek iltihabı, farklı nedenlere bağlı olarak gelişebiliyor. Nefrit ya da diğer adıyla 'piyelonefrit' olarak bilinen böbrek iltihabı, böbreklerin birinde veya ikisinde birden ilerleyen bir tür idrar yolu enfeksiyonu olarak ortaya çıkıyor. Böbrek iltihabı nedeniyle zamanla böbrek fonksiyonlarında ciddi oranda azalma başlayabiliyor. Bazı kurallara uymak böbrek iltihabının oluşmasını engelleyebiliyor. Böbrek iltihabının oluşmaması için vücudun ihtiyaç duyduğu günlük 1.5-2 litre civarındaki suyu kesinlikle tüketmek gerekiyor. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Bülent Altunoluk, böbrek iltihabı ve tedavisi ile ilgili önemli bilgiler veriyor:

SON ÇARE YATIŞ
Böbrek iltihabında belirtilerin şiddetine göre hafif vakalar ağızdan antibiyotik desteği ile ayaktan takip edilebilir. Yüksek ateşli ve kanda beyaz küre veya CRP yüksekliği olan tüm akut vakalar hastaneye alınmalı ve derhal damardan sıvı ve antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Özellikle kadınlarda tedavi edilmeyen genital enfeksiyonlar idrar yollarına geçerek enfeksiyon gelişmesine neden olabilir.

AZ SU İÇMEK BÜYÜK RİSK
Vezikoüreteral reflü (mesanedeki idrarın böbreklere doğru geri kaçmasına yol açan doğumsal anomali), böbreklerinde diğer doğumsal anomaliler bulunan (at nalı böbrek, gelişmemiş küçük kalmış böbrek, polikistik böbrek gibi), böbrek taşları bulunan, az su içen, idrarını tutan kimselerde böbrek enfeksiyon gelişme riski yüksektir.



TEDAVİYE BAŞLANMAZSA SORUN KRONIKLEŞIR
Uygun tedavi edilmeyen alt idrar yolları enfeksiyonunun böbreklere ilerlemesi sonucunda böbrek iltihabı gelişmektedir. Böbreklere ulaşan enfeksiyon sonucunda hastada yüksek ateş, yan ağrısı, üşüme ve titreme gelişebilmektedir. Bu aşamada hastaneye yatırılarak uygun antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Tam tedavi edilmediği takdirde enfeksiyon kronikleşecektir ve sık sık böbrek iltihaplanması meydana gelecektir.

İŞTE O BELİRTİLER
1-İdrar yaparken yanma veya ağrı hissi
2-Sık idrara gitme isteği
3-Bulanık, kötü kokulu veya kanlı idrar
4-Kasıklarda ve göbek altı bölgede ağrı
5-Karında veya yanlarda (hastalanan böbrek tarafında) ağrı
6-Bulantı, kusma
7-Yüksek ateş, üşüme ve titreme

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