Bağışıklığı güçlü tutmak için ne yapmak gerekiyor? İşte uzmanından hayati tavsiyeler...

Aşırı soğuklar, havasız ve kalabalık ortamlar salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor. Nezle de en basit ve kolay bulaşan enfeksiyonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü vücudun temelini ise sağlam bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, bu sorunun yanıtını veriyor. Şu hayati tavsiyelerde bulunuyor:

MİNERAL ALIMI...

Bağışıklık sisteminin içinde yer aldığı kan ve lenf sıvılarının vücut savunmasında önemli rolleri bulunuyor. Kan; berrak sarı bir sıvı olan plazma ve içindeki kan hücrelerinden oluşuyor. Lökosit adı verilen kan hücreleri kan ve lenf sisteminde dolaşarak infeksiyon etkenlerine ve kanserleşen hücrelere karşı savaşıyor.



Bağışıklık sisteminin normal çalışması için A, B, C, D ve E vitaminleri başta olmak üzere kalsiyum, selenyum, çinko, magnezyum, manganez, bakır gibi minerallere; sistein gibi aminoasitlere ihtiyaç duyuluyor. Bu vitamin ve minerallerin her gün belirli miktarlarda ve birbirleriyle doğru orantılı olarak tüketilmesi bağışıklık sistemi için son derece önemli bir noktada bulunuyor. Yıl boyunca taze, temiz, bütün, organik, mevsiminde ve yerel olarak üretilen sebze, meyve, yeşillikler, baklagiller ve kabuklu kuruyemişlerden oluşan beslenme tarzı bağışıklık sistemini destekliyor.



Çinko tabletleri veya çinkodan zengin istiridye, organik kuzu et, susam, kabak çekirdeği, brokoli gibi yiyeceklerin bol miktarda tüketilmesi gerekiyor.



Sarı, turuncu, parlak kırmızı, sarı-yeşil sebze, meyve ve baharatlar (havuç, marul, bal kabağı, ıspanak, domates, biber, kayısı, muz, greyfurt, limon, portakal, mandalina, köri, zencefil, zerdeçal) bağışıklık sistemini destekleyen bol miktarda C vitamini, beta karoten ve flavinoid içeriyor.



Yeşil, yeşilbeyaz renklerde brokoli, karnabahar, lahana, alabaş, şalgam, su teresi, roka, hardal yaprakları, turp, sarımsak ve soğan gibi yiyeceklerde ise bol miktarda sistein, selenyum ve diğer gerekli vitamin ve mineralleri bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemini destekliyor.



D VİTAMİNİ...

Yaz aylarında yeterli miktarda güneş ışığından yararlanmak D vitamini için elzemdir. Düşük D vitamini düzeyine sahip olanlarda gribal enfeksiyon riski artmıştır. Yıl boyunca yeterli D vitamini düzeyinin devam ettirilmesi son derece önemlidir.



SİGARA ŞEKER TEHLİKE ÇEKER

Sağlıklı bağışıklık sistemi için tüm kötü alışkanlıklardan uzan durmak gerekiyor. Rafine şeker ve unlu gıdalar, işlenmiş yağlar, asitli içecekler de vücudun direncini azaltıyor.



Mürver yemişi çözeltisi enfeksiyonlarda yaygın olarak kullanılıyor. Sebze ve organik tavuk suyu çorbası virüslerle savaşıyor. Hastalığı hafifletip ve daha kısa sürede geçmesini sağlıyor.