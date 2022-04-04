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    Bağırsak sağlığına dikkat! Olumsuz şeylerde tüm bedeni etkiliyor

    Bağırsakların düzgün çalışması tüm bedeni etkiliyor. Beyin, böbrek ve hormonlar, bağırsakların komutuna uyuyor! Bu organın sağlıklı olması için Akdeniz tarzı beslenmek gerekiyor.

    Dr. Bağırsak!

    Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı sindirime sahip olmaktan geçiyor. Araştırmalar, bağırsak sağlığının tüm vücudu etkilediğini gösteriyor. Uzman Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, bağırsakların beyne, hormonlara, cilde ve böbrek üstü bezlerine kadar vücudun tüm bölümlerini etkilediğini söylüyor. Sağlıklı sindirim sisteminin şifresini açıklıyor.



    İLAÇLARA DİKKAT
    Yapılan araştırmalar, bağırsakların insan sağlığındaki rolünü gösteriyor. İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, beyne, hormonlara, cilde ve böbrek üstü bezlerine kadar vücudun hemen bütün sistemlerini ve bölümünü etkiliyor. Yanlış beslenme ve kontrolsüz ilaç kullanımı ise bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. "Düşük lif tüketimi, az su içme, trans yağlar, işlenmiş gıdalar, kontrolsüz ilaç kullanımı (özellikle antibiyotik), sezaryen doğum, toksinler ve stres gibi birçok faktör mikrobiyotayı olumsuz etkiler. Sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının bozulması sonucunda disbiyozis gelişir. Yani o koloninin dengesi, kimyası bozulur. Bağırsak hücreleri hasara uğrar. Bu yüzden yiyecekler iyi sindirilemez ve bağışıklık sistemi devamlı uyarılır. Bunun sonucunda da otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Sorunlar metabolizmanın en zayıf yerinden dışa vurur" diyor.



    EGZERSİZ DE ŞART
    Bağırsakların hasta olması, tüm vücudun hasta olması anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre haftada en az 150 dakika egzersiz yapılması, mikrobiyota üzerinde olumsuz etkileri olan antibiyotik, streoid gibi ilaçların alınmaması gerekiyor. Hipokrat'ın söylediği gibi 'Bütün hastalıklar bağırsakta başlıyor. Bağırsakların ikinci beyin olduğu, daha iyi bir sağlık için bağırsak mikrobiyota çeşitliliğinin korunması gerektiğini unutmamak gerekiyor.



        NASIL BESLENMELİ?&NBSP;
        Beslenme alışkanlıkları, sindirim sistemi için önem taşıyor. Sağlıklı bağırsaklar için Akdeniz tarzı beslenmek gerekiyor. Bunun için tabağımızda sebze, meyve, zeytinyağı ve baharatlara yer açmak gerekiyor. Fermente besinler (turşu, yoğurt vb.) de sindirimi destekliyor.

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        Haberler Sağlık Bağırsak sağlığına dikkat! Olumsuz şeylerde tüm bedeni etkiliyor
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