Bağırsak sağlığına dikkat! Olumsuz şeylerde tüm bedeni etkiliyor





İLAÇLARA DİKKAT

Yapılan araştırmalar, bağırsakların insan sağlığındaki rolünü gösteriyor. İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, beyne, hormonlara, cilde ve böbrek üstü bezlerine kadar vücudun hemen bütün sistemlerini ve bölümünü etkiliyor. Yanlış beslenme ve kontrolsüz ilaç kullanımı ise bağırsak sağlığını olumsuz etkiliyor. "Düşük lif tüketimi, az su içme, trans yağlar, işlenmiş gıdalar, kontrolsüz ilaç kullanımı (özellikle antibiyotik), sezaryen doğum, toksinler ve stres gibi birçok faktör mikrobiyotayı olumsuz etkiler. Sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının bozulması sonucunda disbiyozis gelişir. Yani o koloninin dengesi, kimyası bozulur. Bağırsak hücreleri hasara uğrar. Bu yüzden yiyecekler iyi sindirilemez ve bağışıklık sistemi devamlı uyarılır. Bunun sonucunda da otoimmün hastalıklar ortaya çıkar. Sorunlar metabolizmanın en zayıf yerinden dışa vurur" diyor.