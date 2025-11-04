Akciğer kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor!

Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon kişi, sigara kullanımı nedeniyle akciğer kanserine yakalanıyor. Tedavinin gecikmesi, hastanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bu nedenle erken teşhis büyük önem taşıyor.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Okur, akciğer kanserinin en önemli belirtisinin öksürük olduğunu belirtiyor. "Hastalığın erken tanısı için 50 yaş üzeri kişilere her yıl akciğer tomografi çekimi yapılması önerilir. Bu sayede erken evre akciğer kanserinin yakalanması mümkün" diyor. Akciğer kanserinin belirtileriyle ilgili bilgilendiriyor.

DOKTORA GÖRÜNÜN

ÖKSÜRÜK

Akciğer kanserinin ilk belirtisidir. Tümörün havayolunda tıkanıklıklar yapması sonucu öksürük gelişir. Öksürükte artma hissedildiğinde hekime başvurmak gerekir.

SES KISIKLIĞI

Ses tellerine giden sinirlerden özellikle sol tarafta olanı akciğerin yakınından geçer. Bu sinire akciğer tümörünün kendisi veya onun neden olduğu lenf bezi büyümesi bası yapabilir. Bu durumda hastanın sesinde tamamen veya kısmi kısılma oluşur. Özellikle akciğer kanseri için risk grubundaki kişilerin bu konuda dikkatli olmaları önem taşır.

GÖĞÜS-OMUZ VE KOL AĞRISI



Bu ağrılar tümörün göğüs duvarına ulaşması durumunda görülür. Hiç geçmeyen bir ağrıdır. 1-2 hafta içinde düzelmezse vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

KİLO KAYBI-HALSİZLİK



Akciğer kanserinde hasta yavaş yavaş kilo kaybeder ve kendini halsiz, bitkin hissedebilir. İyi beslense de kilo kaybı devam eder. Dolayısıyla istemsiz oluşan kilo kaybı kötü huylu tümörden kaynaklanabilir.



KANLI BALGAM

Bu şikayetin yaşanması durumunda hemen hekime başvurulmalıdır. Bazen burun ve dişetlerinde de kanama olup ağızdan veya balgamla karışık gelebilir. Bu nedenle her ağızdan kan gelmesi akciğer kanseri demek değildir. Orta yaş ve üstü sigara içen kişilerin ihmal etmemesi önerilir.



NEFES DARLIĞI



Akciğer tümörünün havayolunu tıkaması veya akciğerlerde tümöre bağlı su toplanması nedeniyle nefes darlığı gelişebilir. Kişi daha az efor sarf ettiğinde, daha kısa mesafe yürüse bile hemen yorulduğunu hisseder. Tüm bu bulgular hekime danışmayı gerektiren akciğer kanserinin sinyali olabilir.



BEZE VARSA...



Akciğer kanserinin yol açtığı şikayetler, kimi zaman hastadan hastaya farklılık gösteriyor. Boyun bölgesinde beze büyümesi, yutma zorluğu, kol ve bacaklarda ağrı, hırıltılı solunum gibi durumlar, ileri evre akciğer kanserinden kaynaklanabiliyor.