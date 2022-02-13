Akalazya hastalığı her yaşta gelişebiliyor! Yemeğe hasret bırakıyor

Akalazya hastalığı, 20-30 yaşlarında başlasa da bu hastalık hemen her yaşta gelişebiliyor. Hastaların yaşamlarını alt üst edebiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Erkin Öztaş, hastalıkla ilgili bilgiler veriyor: Yemek borusunun alt uç kısmında bulunan kapakçık sisteminin gevşeyememesi sonucu besinlerin mideye doğru olan hareketinde güçlük yaşanması 'Akalazya' olarak tanımlanıyor. Akalazya'nın kesin gelişim nedeni henüz tam olarak bilinmese de pek çok faktörün hastalığın ortaya çıkmasında etkili oldukları belirtiliyor. Çeşitli viral enfeksiyonlar ve otoimmun bozukluklarının hastalığa neden olabildiği öne sürülmekle birlikte, çeşitli bakteriyel enfeksiyonların ve genetik yatkınlığın da sorumlu olabileceği de ifade ediliyor.
BOTOKS ETKİSİ
Hastalıkta ilaç tedavisi ve botoks yöntemi şikayetlerin hafiflemesinde etkili oluyor. Kesin tedavi ise endoskopi yöntemiyle sağlanabiliyor.
HAVA DEĞİŞİMİ MİGRENİ TETİKLER
Migren, ataklar halinde seyreden bir baş ağrısı sendromu olarak tanımlanıyor. Migreni tetikleyen pek çok unsur bulunuyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, hava değişikliklerinin de migren atakları için önemli bir tetikleyici olduğuna vurgu yapıyor. Herkesin her hava değişikliğine aynı şekilde tepki vermediğini hatırlatan Özcan, "Bazı kişilerde sıcaklık ağrıyı tetiklerken, bazı kişilerde soğuk hava migreni tetikleyebiliyor" diyor.
ÖMRÜ 13 YIL UZATIYOR
Norveçli araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik yapılan bir çalışmaya imza attı. Buna göre kırmızı et ve işlenmiş gıdalara odaklanan tipik Batı beslenmesi, genç yaşta daha fazla meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar ve fındık tüketimine odaklanan beslenme ile değiştirildiğinde insan ömrünün 13 yıla kadar uzatılabildiği tespit edildi.
AŞI SONRASI 90 DAKİKA EGZERSİZ
ABD İowa Üniversitesi'nden bilim insanları, Pfizer-Biontech Kovid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtını inceledi. 90 dakikalık hafif-orta yoğunlukta egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirebileceği belirlendi. Diğer yandan 45 dakika egzersiz yapan kişilerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık kaydedilmedi.
SİNÜZİTE KARANFİL
Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.
AĞRILARA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir.
Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.
KABIZLIĞA TURP
Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.