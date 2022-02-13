Akalazya hastalığı her yaşta gelişebiliyor! Yemeğe hasret bırakıyor





HAVA DEĞİŞİMİ MİGRENİ TETİKLER

Migren, ataklar halinde seyreden bir baş ağrısı sendromu olarak tanımlanıyor. Migreni tetikleyen pek çok unsur bulunuyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, hava değişikliklerinin de migren atakları için önemli bir tetikleyici olduğuna vurgu yapıyor. Herkesin her hava değişikliğine aynı şekilde tepki vermediğini hatırlatan Özcan, "Bazı kişilerde sıcaklık ağrıyı tetiklerken, bazı kişilerde soğuk hava migreni tetikleyebiliyor" diyor.



ÖMRÜ 13 YIL UZATIYOR

Norveçli araştırmacılar, beslenme alışkanlıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisine yönelik yapılan bir çalışmaya imza attı. Buna göre kırmızı et ve işlenmiş gıdalara odaklanan tipik Batı beslenmesi, genç yaşta daha fazla meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar ve fındık tüketimine odaklanan beslenme ile değiştirildiğinde insan ömrünün 13 yıla kadar uzatılabildiği tespit edildi.



AŞI SONRASI 90 DAKİKA EGZERSİZ

ABD İowa Üniversitesi'nden bilim insanları, Pfizer-Biontech Kovid-19 veya grip aşısı yapılan 70 kişinin aşı olduktan sonra belli süreyle egzersiz yapmaları halinde oluşturdukları bağışıklık yanıtını inceledi. 90 dakikalık hafif-orta yoğunlukta egzersiz yapmanın vücudun antikor üretimini iyileştirebileceği belirlendi. Diğer yandan 45 dakika egzersiz yapan kişilerde ulaşılan antikor seviyeleri ile egzersiz yapmayanlarda ölçülen antikor seviyeleri arasında bir farklılık kaydedilmedi.



SİNÜZİTE KARANFİL

Karanfil, sinüslerin temizlenmesini sağlar. Soğuk algınlığı ve gribe meydan okur. Halsizliği engeller. Bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.



AĞRILARA SAFRAN

Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir.

Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.



KABIZLIĞA TURP

Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.

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