Ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veren Fibromiyalji, hareketsizlik sever!

Fibromiyalji, vücudun her bölgesinde yaygın ağrı, uyku sorunları ve yorgunluğun yanı sıra duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Belirtiler fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir durumdan sonra başlıyor. Semptomlar tek bir tetikleyici olmaksızın zamanla kademeli olarak da ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Erdal Gilgil, fibromiyalji ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
SAKATLIK KORKUSU
Fibromiyalji, romatizmal hastalıklar içinde en yaygın görülenidir. Genellikle üreme çağındaki genç kadınlarda görülüyor. Çocuk yaşlarda nadir görülür ve genetik geçişli bir hastalık değildir. Yorgunluk, depresyon, uyku problemleri, stresli ortamda çalışmak hastalığa yol açan risk faktörlerindendir. Hastalar ilerleyen dönemlerde sakat kalabilecekleri korkusu yaşayacak kadar ağrı hissedebilirler. Ağrıların şiddeti hastalığın daha da ilerleyeceğini düşündürür. İlerlemeyen bir hastalıktır fakat ağrılar vücudun her tarafında hissedilir.
DETAYLI MUAYENE İLE BULUNUR
Fibromiyalji diğer hastalıklarla sıklıkla karıştırılabilmektedir. Tespit etmek için standart bir test yoktur. Romatoloji uzmanının gerçekleştirdiği detaylı bir muayene ile anlaşılabilir. Tanı konulabilmesi için diğer hastalıkların ekarte edileceği laboratuvar testleri yapılmaktadır.