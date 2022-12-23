Ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veren Fibromiyalji, hareketsizlik sever!

Fibromiyalji, vücudun her bölgesinde yaygın ağrı, uyku sorunları ve yorgunluğun yanı sıra duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Belirtiler fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir durumdan sonra başlıyor. Semptomlar tek bir tetikleyici olmaksızın zamanla kademeli olarak da ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Erdal Gilgil, fibromiyalji ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor: