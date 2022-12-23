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    Ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veren Fibromiyalji, hareketsizlik sever!

    Fibromiyalji, ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veriyor. Uzmanlar, hastalıktan korunmak için egzersiz yapmayı öneriyor: Yürüyüş, koşu ve yüzmeyi mümkünse her gün yapın.

    Fibromiyalj hareketsizlik sever

    Fibromiyalji, vücudun her bölgesinde yaygın ağrı, uyku sorunları ve yorgunluğun yanı sıra duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden olan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Belirtiler fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir durumdan sonra başlıyor. Semptomlar tek bir tetikleyici olmaksızın zamanla kademeli olarak da ortaya çıkabiliyor. Prof. Dr. Erdal Gilgil, fibromiyalji ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:



    SAKATLIK KORKUSU
    Fibromiyalji, romatizmal hastalıklar içinde en yaygın görülenidir. Genellikle üreme çağındaki genç kadınlarda görülüyor. Çocuk yaşlarda nadir görülür ve genetik geçişli bir hastalık değildir. Yorgunluk, depresyon, uyku problemleri, stresli ortamda çalışmak hastalığa yol açan risk faktörlerindendir. Hastalar ilerleyen dönemlerde sakat kalabilecekleri korkusu yaşayacak kadar ağrı hissedebilirler. Ağrıların şiddeti hastalığın daha da ilerleyeceğini düşündürür. İlerlemeyen bir hastalıktır fakat ağrılar vücudun her tarafında hissedilir.



    DETAYLI MUAYENE İLE BULUNUR
    Fibromiyalji diğer hastalıklarla sıklıkla karıştırılabilmektedir. Tespit etmek için standart bir test yoktur. Romatoloji uzmanının gerçekleştirdiği detaylı bir muayene ile anlaşılabilir. Tanı konulabilmesi için diğer hastalıkların ekarte edileceği laboratuvar testleri yapılmaktadır.



        İLAÇ YETERLİ DEĞİL
        Fibromiyalji tedavisinde antidepresanlar önemli rol oynar. Uyku düzeninin sağlanması hastanın konforu açısından önemlidir. Tedavi için antiepileptik ilaçlardan faydalanılır. Fibromiyalji tedavisinde ilaçlar tek başına yeterli değildir. Mutlaka hastaların egzersiz yapmaları önerilmektedir. Yürüyüş, koşu, bisiklet, tenis ve yüzme gibi aktiviteler mümkünse her gün yapılmalıdır.

        KABIZLIĞA SALEP
        Soğuk ayların vazgeçilmez içeceği salep, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Kabızlığı önler. Vücut sıcaklığını dengeler.

        ASTIMA KETEN TOHUMU
        Keten tohumu, kardiyovasküler hastalıklardan korur. İltihaplanmayı giderir. Çeşitli kanser risklerini azaltır.

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        Haberler Sağlık Ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukla belirti veren Fibromiyalji, hareketsizlik sever!
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