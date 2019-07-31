Adaçayıyla terlemeye son

Hava
sıcaklıklarının artmasıyla birlikte terleme sorunu yaşanıyor. Bu durum, pek çok kişi için kabusa dönüşüyor. Kıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, terlemeye karşı etkili yöntemleri sıralıyor:
PAMUKLU GİYİNİN:
Açık renk ve teri çeken pamuklu kıyafetler, terleme sorunlarını bitirir.
BOL SU İÇİN:
Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmaz. Su vücut sıcaklığını dengede tutmayı sağlar.
ADAÇAYI İÇİN
: Adaçayı ve domates suyu
da ter bezlerinin etkinliğini azaltır.