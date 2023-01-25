ABD’li uzmanlar kansızlığın ellerde üşümeye ve yorgunluğa yol açtığını vurguladı





KABIZLIĞIN ÇARESİ 10'DA

Düzensiz ve yanlış beslenme düzeni, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. Bunların arasında en çok görüleni olan kabızlık, yaşamı çekilmez kılıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalık, Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan, kabızlık problemi olanlar için önerilerde bulunuyor.

Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın.

Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.

Uzun süreli aç kalmaktan kaçının.

Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getirin.

Spor ve egzersiz yapın. Hareket etmek, bağırsak hareketlerini düzenler.

Yüksek miktarda müshil içeren ilaçlardan uzak durun.

Her gün bir avuç kuru erik tüketin. Sabahları içilecek bir fincan kahve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar kronik kabızlığa neden olabilir.

Şikayetiniz 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50'nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınmanız varsa bir gastroenteroloğa başvurun.