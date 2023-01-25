ABD’li uzmanlar kansızlığın ellerde üşümeye ve yorgunluğa yol açtığını vurguladı

Günümüzde yanlış beslenme alışkanlıkları vitamin eksikliğine de davetiye çıkartıyor. Özellikle çinko, demir ve B12 vitamininin yetersiz oluşu ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. ABD'li uzmanlar, eksik vitaminin vücutta yol açtığı sorunları sıralıyor:
TÜKENMİŞLİK: Vitamin eksikliğinde yorgunluk ve tükenmişlik, ilk belirti olarak karşımıza çıkıyor. Buna demir eksikliğinin yol açtığı biliniyor. Sorunun çözümü için ıspanak, tavuk, brokoli ve karpuz yenmesi öneriliyor.
KEPEK ve SAÇ DÖKÜLMESİ: Çinko eksikliğinde saçlar kuruyor. Kepek ve saç dökülmesi sorunu sık görülüyor. Korunmak için fındık ve ceviz gibi kuruyemişler öneriliyor.
DÜZENSİZ KALP ATIŞI: Kalsiyum, vücuttaki kan dolaşımı için önem taşıyor. Eksikliği halinde kalpte ritim bozuklukları görülüyor.
ZAYIF KEMİKLER: Yeterince güneş almamak, vücudu kırılgan yapıyor. Güneşten cilt yoluyla emilen D vitamini, kemikleri güçlendiriyor.
SOĞUK ELLER VE AYAKLAR: Demir eksikliğinden kaynaklanır. Demirden zengin besinler tüketilmeli.
MİDE BULANTISI: Sabahları yaşanan bu sorun, magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyor. Korunmak için ıspanak, fasulye tüketmek gerekiyor.
KABIZLIĞIN ÇARESİ 10'DA
Düzensiz ve yanlış beslenme düzeni, sindirim sıkıntılarını beraberinde getiriyor. Bunların arasında en çok görüleni olan kabızlık, yaşamı çekilmez kılıyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu hastalık, Kalın bağırsak tümörleri, hormonal bozukluklar, kullanılan ilaçlar, su-tuz eksiklikleri, kas ve sinir sistemi hastalıklarının da belirtisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Gör. Ekrem Aslan, kabızlık problemi olanlar için önerilerde bulunuyor.
Günlük aldığınız sıvı miktarını arttırın.
Liften zengin gıdaları tüketmek kabızlığı engellemeye yardımcı olur.
Uzun süreli aç kalmaktan kaçının.
Bağırsak hareketlerinin en yoğun olduğu sabah saatlerinde ve yemeklerden sonra tuvaleti kullanmayı alışkanlık haline getirin.
Spor ve egzersiz yapın. Hareket etmek, bağırsak hareketlerini düzenler.
Yüksek miktarda müshil içeren ilaçlardan uzak durun.
Her gün bir avuç kuru erik tüketin. Sabahları içilecek bir fincan kahve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.
Hemoroidler ve makat bölgesindeki çatlaklar kronik kabızlığa neden olabilir.
Şikayetiniz 6 aydan kısa süredir varsa, yaşınız 50'nin üzerindeyse, kabızlığa eşlik eden kansızlık, makattan kanama veya kilo kaybı yakınmanız varsa bir gastroenteroloğa başvurun.
SAĞLIĞIN ŞİFRESİ BRÜKSEL LAHANASI
Vitamin ve mineral içeriği ile sağlığa pek çok faydası olan Brüksel lahanası; obezite, kanser, diyabet ve kalp hastalığına savaş açıyor. Kilo vermeyi sağlayan, vücuda enerji veren kemikleri ve gözleri güçlendiren bu sebzenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanserden korur: DNA hasarlarını giderir. Kanser riskini azaltır. Özellikle kolon kanserine karşı koruma sağlar.
Kemikleri güçlendirir: İskelet yapısını güçlendirir. Osteoporoz ve kemik kırıklarını engeller. Kan pıhtılaşması, kemik kireçlenmesi, iltihaplanmayı önler.
Bağışıklığı destekler: C vitamini içeriği ile vücudu hastalıklara karşı korur.
Keskin gözler: Gözdeki hasarları giderir. Korneayı güçlendirir.
KEFİR DİŞLERİ KORUR
En faydalı probiyotiklerden kefir, kemikleri güçlendirir. Diş çürümesini engeller. Bağırsak sağlığını korur. Kabızlık ve ishal şikayetlerini azaltır.
TANSİYONU NANELE
Hoş kokusuyla nane, solunum yollarını açar. Ağız kokusu problemini bitirir. Ağız sağlığını korur. Cildi temizler. Baş ağrısını dindirir. Kilo vermeye yardımcıdır.
ADAÇAYI MUTLU EDER
Boğaz ağrısına ve enfeksiyonuna iyi gelen adaçayı, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları temizler. Hafızayı güçlendirir. Diyabeti önler.
KİŞNİŞE BAK!
Yemeklere lezzet katan kişniş, kötü kolesterolü düşürür. Sindirimi düzenler ve ishali keser. Demir eksikliğini bitirir.