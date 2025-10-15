3 mucize besin! Kalp krizini önlüyor, bağırsakları koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor!

Uzmanlar, günlük beslenmede sıkça yer alan üç besinin vücut için adeta koruyucu kalkan görevi gördüğüne dikkat çekiyor.
PATATES
içeriğindeki potasyum sayesinde kalp sağlığını destekliyor. Felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olan bu besin, kolesterolü damarlardan uzaklaştırarak dolaşımı düzenliyor. Aynı zamanda kabızlığı önleyip bağırsak hareketlerini dengeliyor.
KİNOA
Yüksek lif oranı ve protein içeriğiyle sindirimi kolaylaştırıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Glutensiz olması nedeniyle çölyak hastalarının da güvenle tüketebileceği kinoa, kansızlığı önlemeye katkı sağlıyor.