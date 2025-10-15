PODCAST CANLI YAYIN

3 mucize besin! Kalp krizini önlüyor, bağırsakları koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor!

Sofralardaki basit besinler, aslında güçlü birer şifa kaynağı. uzmanlara göre patates, kinoa ve elma; kalp krizinden kabızlığa, kansızlıktan yaşlanmaya kadar birçok soruna doğal koruma sağlıyor.

Uzmanlar, günlük beslenmede sıkça yer alan üç besinin vücut için adeta koruyucu kalkan görevi gördüğüne dikkat çekiyor.


PATATES

içeriğindeki potasyum sayesinde kalp sağlığını destekliyor. Felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olan bu besin, kolesterolü damarlardan uzaklaştırarak dolaşımı düzenliyor. Aynı zamanda kabızlığı önleyip bağırsak hareketlerini dengeliyor.



KİNOA

Yüksek lif oranı ve protein içeriğiyle sindirimi kolaylaştırıyor, uzun süre tokluk hissi sağlıyor. Glutensiz olması nedeniyle çölyak hastalarının da güvenle tüketebileceği kinoa, kansızlığı önlemeye katkı sağlıyor.



ELMA
İse tam bir antioksidan deposu. Vücuttaki iltihapları azaltan elma, kalp-damar hastalıklarını ve diyabet riskini düşürüyor. Bağırsak sağlığını güçlendirirken yaşlanma karşıtı etkisiyle de dikkat çekiyor.

Beslenme uzmanları, bu üç doğal besini düzenli olarak tüketmenin hem sindirim sistemini hem de kalp sağlığını korumada büyük fark yaratacağını belirtiyor.

