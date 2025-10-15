3 mucize besin! Kalp krizini önlüyor, bağırsakları koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor!





Fotoğraf, (takvim.com.tr)

ELMA

İse tam bir antioksidan deposu. Vücuttaki iltihapları azaltan elma, kalp-damar hastalıklarını ve diyabet riskini düşürüyor. Bağırsak sağlığını güçlendirirken yaşlanma karşıtı etkisiyle de dikkat çekiyor.

Beslenme uzmanları, bu üç doğal besini düzenli olarak tüketmenin hem sindirim sistemini hem de kalp sağlığını korumada büyük fark yaratacağını belirtiyor.

