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    Mucize sebzenin yararları: Pırasa ile uykusuzluğa elveda

    Diyetisyen Salih Gürel, sağlık için faydaları saymakla bitmeyen mucize sebzenin yararlarını anlatıyor. İşte mucize sebzenin yararları...

    Pırasa uykusuzluğa elveda

    Pırasa, içerisinde A vitamini, B6 vitamini, folik asit, C vitamini, K vitamini, demir, manganez, magnezyum ve kalsiyum mineralleri bulunduruyor. Düzenli tüketildiğinde vitamin ve mineral dengesini koruyor. Diyetisyen Salih Gürel, sağlık için faydaları saymakla bitmeyen mucize sebzenin yararlarını şöyle sıralıyor:

    Yaraları hızlı iyileştiriyor.

    Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor.

    Kemik kayıplarına karşı koruyor.

    Kalp damar sağlığını düzenliyor.

    Uyku düzensizliklerini ortadan kaldırıyor.

    Yağ barındırmadığı için kilo almayı en aza indiriyor.

    Böbreklerdekİ kum ve taşları düşürmeye yardım ediyor

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    Haberler Sağlık Mucize sebzenin yararları: Pırasa ile uykusuzluğa elveda
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