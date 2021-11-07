Uzman isim uyardı! Demir eksikliği ömürden çalar

Demir eksikliği, halk arasında kansızlık ya da anemi olarak biliniyor. Daha çok hızlı kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, halsizlik ve çabuk yorulma gibi şikayetlere yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Gürol, demir eksikliği anemisi olan kişilerde dokulara yeterli oksijen taşınmadığını belirtiyor. Toplumda oldukça sık görülen bu hastalığın özellikle gebelerde, bebek ve çocuklarda, menopoz döneminde risk oluşturduğunu söylüyor.

DENGEYİ BOZAR!

Demir eksikliği, kana kırmızı rengini veren, dokulara oksijen taşıyan hemoglobinin kandaki miktarının azalması sonucu ortaya çıkıyor. Tanı, laboratuvar testleriyle konulabiliyor. Hemoglobin değerinin kadınlarda 12 g/ dl, erkeklerde 13 g/dl'nin altında saptanması anemi olarak değerlendiriliyor. Kansızlık belirtileri aneminin tipine, ciddiyetine göre değişiklikler gösteriyor. Hastalarda kimi zaman denge kaybı yüzde solukluk, ağız içinde yara, unutkanlık, toprak yeme isteği gibi belirtiler görülebiliyor. Bu şikayetler halinde mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.

ÇAYI KAHVEYİ AZALTIN

Demir eksikliğinin tedavisi genellikle oral tabletler veya emilim bozukluğu olanlarda enjeksiyon şeklinde yapılıyor. Çay, kahve, süt ve süt ürünlerinin emilimini azaltması nedeniyle ilaçlarla aynı anda tüketilmemesi gerekiyor. Bu içeceklerin ilaçlardan en az 2 saat ara ile tüketilmesi öneriliyor. Tedavi yaklaşık 3 ay kadar sürüyor.

İLAÇ NİYETİNE CİĞER

Anemi tedavisinde ilaçlar kadar beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Uzm. Dr. Gürol, hastalara şunları öneriyor: Kırmızı et ve ciğer demir açısından zengin kaynaklardır. Ispanak, nohut, kuru fasulye, pekmez, kuru üzüm, kuru erik demir içeriği yüksek besinler arasındadır.