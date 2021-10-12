Bağırsak kanserine karşı ıspanak (Sağlık haberleri)

Kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Her yıl 6 binin üzerindeki kişiye bağırsak kanseri teşhisi konuluyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun hastalıklar ilgili şunları söylüyor: Hastalığın yaklaşık yüzde 20'si genetik faktörlere bağlı olarak gelişiyor. Hayvansal gıdaların fazla tüketilmesi, obezite, alkol ve sigara gibi faktörler kolon kanseri riskini artırıyor. ABD'deki araştırmalara göre ise ıspanak bağırsak kanserini engelliyor. 26 hafta boyunca ıspanak ile yapılan beslenme sonucunda hem kalın hem de ince bağırsakta ıspanağın tümör önleyici etkisi olduğunu saptadılar. Bu çalışmanın araştırıcıları ıspanak diyetinin polip sendromu olmayanlarda da bağırsak kanseri önleyici etkisi olabileceğini belirttiler.

CANIM CİĞERİM

Sigara; kardiyovasküler, kronik solunum sistemi hastalıkları, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Uzmanlar, hem sigarayı bırakmaya yarayan hem de akciğerlere güç veren besinleri şöyle sıralıyor:

KİVİ: Nikotini vücuttan attırır. Bronşları açar.

ZENCEFİL: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar. Mikropları atar.

HAVUÇ SUYU: Vücudu, nikotinin zararlı etkilerinden korur.

ISIRGAN: Özellikle akciğer kanserine karşı savaş açar.

SU: Ciğer temizliği için birebirdir.

SAÇ KREMİ KEL BIRAKIYOR

Sağlıklı saçlara sahip olmanın ilk adımı, düzenli beslenme, kaliteli uyku ve stres kontrolünden geçiyor. Uzm. Dr. Belma Türsen, sağlıklı ve parlak saçlara kavuşmanın sırrını ise şöyle anlatıyor: Çinko, demir, selenyum, bakır, biotin ve diğer B grubu vitaminler hem saçın uzamasını sağlıyor hem de dökülmeyi önlüyor. Saç tipinize uygun olmayan şampuan ve kremler ise dökülmeye yol açıyor. Aksi bir durum olmadıkça saçları sık sık yıkamamak gerekiyor. Saçları sürekli toplamak da dökülmeye yol açıyor. Bazen ağır diyetler, tiroid, karaciğer ve böbrek hastalığı, demir eksikliği anemisi gibi durumlarda da saç dökülmesi meydana geliyor.

KALP DOSTU ACI BİBER

C vitamini deposu acı biber, vücuda güç verir. Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklardan korur. Kolesterolü ve şekeri düşürür. Tansiyonu dengeler. Kalbi besler.

PIRASA KAN YAPAR

Bol lifli pırasa, kemik ve kas sağlığını güçlendirir. Uykusuzluğu bitirir. Vücuttaki toksinleri temizler. Kansızlığı bitirir.

SUMAKTA SAĞLIK VAR

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Beyin sağlığını korur. Mide ve bağırsak sağlığını korur.