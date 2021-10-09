Saç dökülmesi haşimoto habercisi (Sağlık haberleri)

Tiroit bezinin az çalışması, Haşimoto hastalığına sebep oluyor. Haşimoto, 30-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülüyor. Sinsi şekilde ilerleyen hastalık, halsizlik, yorgunluk, kilo alma, saç dökülmesi, kabızlık gibi belirtiler gösteriyor. Hastalığın etkilerinin azalması için beslenme büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Fevzi Balkan, hastalara şu önerilerde bulunuyor: Tiroit ilacınızı düzenli kullanın. İyot eksikliğiniz yoksa iyotsuz tuz tüketin. Selenyum minerali, tiroit hormonu için önemli rol oynar. Selenyum seviyesini korumak balık, hindi, karaciğer, karides, mantar, mercimek ve ay çekirdeği tüketin. Lif zengini sebze ve meyve tüketimine özen gösterin.



10'DA 1'İ AİLESEL

Prof. Dr. Uğur Coşkun, meme kanseri hastalarının yaklaşık yüzde 10'unun ailesel kaynaklı olduğunu söylüyor. Coşkun, "Ailesinde bir veya daha fazla meme kanseri olanların genetik testlerinin yapılması gerekiyor" diyor.

AFRODİZYAK ASLANPERÇEMİ

Aslanperçemi, içeriğindeki elementler ve yüksek orandaki meyve asidi sayesinde iyi bir idrar söktürücüdür. Cinsel iktidarsızlığı ortadan kaldırır. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Cinsel hastalıkların önüne geçer. Diş, dil ve damak sağlığını korur.



TAHİN BEYNİN DOSTU

Tahin, yaraların iyileşmesini hızlandırır. Diyabete ve kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğiyle tıkanmaları engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hafıza kayıplarını önler.