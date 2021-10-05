Kansızlığı B12’den vurun!

Dr. Fevzi Özgönül, B12 vitaminin bedenimizde çok önemli iki görevi yerine getirdiğini söylüyor: İlki kemik iliğinde, kan hücrelerinin üretiminde görevi. İkincisi ise sinir hücrelerinin bilgiyi oluşturma, onu saklama ve bilgiyi aktarma görevi. Eğer B12 yeterince vücudumuzda yoksa unutkanlık başlar.

DENİZ ÜRÜNLERİ:

En çok B12 vitamini balık yumurtasında bulunur. Uskumru, sardalye ve ton balıklarında da vardır.

ETLER:

Kuzu ciğeri, sığır ciğeri, dana ciğeri, hindi ve kaz ciğerleri B12 içeren besinlerdendir. Sığır, dana ve kuzu eti de hem B12 hem de çinko ve demir bakımından da zengin besinlerdir.

PEYNİR VE YUMURTA:

Yüksek B12 dışında protein ve kalsiyum içermektedir.