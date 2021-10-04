Büyük korkuya göğüs gerin! Meme kanserinde erken tedavi önemli...

Kadınlarda sık görülen meme kanserinde son yıllarda büyük gelişmeler yaşanıyor. Prof. Dr. Ahmet Bilici, meme kanseriyle ilgili önemli bilgiler veriyor: Metastatik meme kanseri, meme kanserinin ileri evresidir. Bu evrede kanser başka organlara yayılım gösterir. Erken evre meme kanserinden ayıran en önemli özelliği uzun süreçli kronik bir hastalık olması ve genellikle gerektiğinde tedavi ile sürekli takip ihtiyacının olmasıdır. Bu evrede hastalık kontrol altına alınabiliyor. Meme kanseri tedavisi denildiğinde akla direkt kemoterapi geliyor.



HEDEFE YÖNELİK BAŞARI

Bunun yanında hormon pozitifliği olan hastalarda hormonal tedaviler yer alır. Son birkaç yıl içinde hormon reseptörleri dediğimiz östrojen ve progesteron reseptörleri pozitif olan meme kanseri hastalarında, hedefe yönelik ilaçla kişiye özgü tedaviler geliştirildi.



SAĞLIKLI BESLENME

Meyve ve sebzeler beslenmede ki önemli vitamin, mineral, lif ve antioksidan kaynaklarıdır. Yapılan çalışmalar meyve ve sebze tüketiminin meme kanseri riskini azalttığını göstermektedir. Kanserden koruyucu bir diyette her gün en az 2 porsiyon meyve ve en az 3 porsiyon sebze olmalıdır. Özellikle mevsimine uygun sebze ve meyve seçimi kanserden korunmak için önemlidir. Meyvelerin şeker oranı yüksek olduğundan porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekir.

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