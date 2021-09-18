Uyku apnesi nefes keser (Sağlık haberleri)

UYKU apnesi, uykuda nefesin durmasıyla ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde ise hayatı tehdit ediyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Kasım Durmuş uyku apnesinin son zamanda sık görülen bir hastalık haline geldiğini söylüyor. "Eğer zamanında ve gereken önlemler alınmazsa uyku apnesinin dikkatsizliğe yola açarak trafik kaza riskini 2-7 kat artırmaktadır" uyarısında bulunuyor. Obezitenin de uyku apnesine yol açtığını sözlerine ekliyor. Bu hastalığın teşhis ve tedavi yöntemleriyle ilgiliyse şu bilgileri paylaşıyor: Şikayetleri olan hastaların bir doktora görünmeleri gerekmektedir. Tanı, uyku testiyle konulur. Test esnasında beşten fazla solunum durmuşsa uyku apnesi tanısı konulur. Tedavisi, hastalığın seviyesine göre değişir. Genel önlemler, pozitif hava basıncı, ağız içi aparayler ve cerrahi tedaviler tercih edilir. Tedavi planlamasından varsa fazla kilolardan kurtarılmalıdır" diyor.

PEKMEZ KAN YAPAR

Bağırsakları koruyarak sindirimi güçlendiren pekmez, mide dostudur. Akciğeri temizler. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Enfeksiyonlara savaş açar. Yüksek tansiyona iyi gelir. Kansızlığı bitirir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ MEVCUT

Orta yaşlarda bir de erkeklerin korkulu rüyası erken boşalma sorunu ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Hattat, "Erken boşalmada günümüzde uygulayabildiğimiz pek çok tedavi seçeneği var. Hem ilaç tedavileri hem penise lokal destekler hem de boşalma kontrolünü kolaylaştıracak ev ödevleriyle boşalma süresinde fark edilir bir artış sağlanabiliyor" diyor.

BÖBREKLERE KEFİR GÜCÜ

Probiyotik deposu kefir, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Böbreklerdeki taşı ve kumu döker. Sedef ve egzamayla savaşır. Mide hastalıklarıyla savaşır.

SELÜLİTE BİBERİYE!

A ve C vitamini deposu biberiye Alzheimer'la savaşır. Cildi besler. Kabızlıkla savaşır. Selülitleri yok eder.

BAŞ AĞRISINA ACIMAYIN...

HEMEN herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Bu ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:

FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletiyor.

TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.

ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturan ve migren ağrısına neden olan nörotransmitteri engelleyen kapsaisin içerir. Ayrıca gerginlik sonrası oluşan ağrıları dindirir.

KAFEİN: Her gün bir veya iki fincan kahve veya çay, kan damarlarını esnetir. Baş ağrısını hafifletir.