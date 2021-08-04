Siğiller neden çıkar? Siğil tedavisi nedir? Her siğil kanser değil

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 10 kişiden 1'inde rastlandığı tahmin edilen Human Papilloma virüsü (HPV), her yaştan insanda oluşabilen siğillerin başlıca nedeni olarak biliniyor.

Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, şeker hastalarında ve çocuklarda siğil oluşumuna sıkça rastlandığını söyleyen Op. Dr. Yüksel Aydın, "Toplumda genellikle kanserle anılan HPV, aslında siğil oluşumuna neden olan bulaşıcı bir virüstür. Genellikle iyi huylu oluşumlar olarak karşımıza çıkan ve vücudun her bölgesinde görülebilen siğiller, zaman zaman rahim ağzı kanseri gibi kötü huylu oluşumlara da neden olabilir. Ancak bu, HPV kaynaklı her siğilin kanser oluşturacağı anlamına gelmez" diye konuşuyor.

5 DAKİKADA KURTULABİLİRSİNİZ

Aydın, toplumda siğil tedavisine yönelik pek çok yanlış kanının bulunduğuna da değiniyor. İncir sütü, aloe vera ve elma sirkesi gibi kulaktan dolma yöntemlerden uzak durulması konusunda uyaran Op. Dr. Aydın, "Siğillerden kurtulmak modern tedavi yöntemleriyle 5 dakika gibi kısa bir sürede mümkün" diyor.