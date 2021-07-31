Sessiz katil: Aort damarı

Toplumda kalp sağlığı kadar, damar sağlığı da önem taşıyor. Tansiyon, kolesterol ve diyabet hastalıkları damar sağlığını bozuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Cem Arıtürk, kalp hastalıklarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



4 SANTİMİ GEÇMEMELİ

Damar tıkanıklığı, günümüzün en yaygın görülen sağlık sorunları arasında bulunuyor. Yine anevrizmalar, atardamar hastalıklarına göre daha az görülse de hayatı tehdit ediyor. Anevrizma, vücuttaki damarlarda bölgesel olarak meydana gelen genişlemeler ve balonlaşmalarla ortaya çıkıyor. Yani anevrizmada atardamarlar bölgesel olarak normalde olması gereken çapının 1.5 katından daha genişliyor. Vücutta anevrizma en çok karın ana atardamarında görülüyor. Normal çapı, kişinin kilo, boy ve vücut özelliklerine göre değişiyor. Genelde 2-3 cm olan aortun çapının 4 cm'den daha geniş hale geldiğinde Abdominal Aort Anevrizması görülüyor. Genetik geçiş gösteren Abdominal Aort Anevrizması'nın ortaya çıkmasında diyabet, tansiyon ve kolesterol hastalıkları da etkili oluyor.