Enfeksiyonun tam zamanı: Sağlığı tehdit eden yaz hastalıkları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Yükselen hava sıcaklığı güneş çarpmasında, açık havada bırakılan besinler besin zehirlenmesine, klimalar ise zatürreye yol açıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman, sağlığı tehdit eden yaz hastalıklarını sıralıyor:



MİDE BAĞIRSAK ENFEKSİYONLARI:

Uygun ısıda saklanmayan yiyeceklerde mikroplar kolayca hastalığa neden olabilir. Daha çok ishal ve kusma ile kendini gösterir. Buradaki temel nedenlerden biri, fazla sıvı alımı ile midemizdeki asit miktarı seyrelmesi, böylece bakterilerin öldürülmesini sağlayan mide asidinin etkisinin azalmasıdır.



SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI:

Rotavirüs, Hepatit A, Salmonella, Shigella, E. Coli (Turist ishali) olmak üzere çok çeşitli virüs ve bakteriler su sirkülasyonu ve klorlamanın yetersiz olduğu havuzlarda uzun süre canlılığını koruyabilir.



GENİTAL BÖLGE VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI:

Daha çok uygunsuz koşullara sahip havuzlardan kaynaklanır. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasık ağrısı, genital bölgede ağrı, kaşıntı ve akıntı şikayetlerine yol açar. Genital siğiller de, havuzlardan bulaşabilir.



DIŞ KULAK YOLU ENFEKSIYONLARI VE SİNÜZIT:

Dış kulak yolu enfeksiyonu, sulu ortamı seven bakteriler ve bazen de mantara sebep olur. Kulak ağrısı, kulakta akıntı ve işitme azlığı, kaşıntı ve kulakta kızarıklığa neden olur.



ZATÜRRE: Yaz aylarında artan hava sıcaklığı, klima kullanımını artırıyor. Ancak klimaların uygunsuz kullanımı, bir tür zatürre olan lejyoner hastalığına yol açıyor.