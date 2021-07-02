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    Gençlik iksiri kara erik hoşafı | 2 Temmuz sağlık haberleri

    Dr. Fevzi Özgönül, kara erik hoşafının vitamin deposu olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yaşlanmaya savaş açmak için tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer sağlık haberleri...

    Gençlik iksiri kara erik hoşafı
    Yaz ayları, sıcakların bastırmasıyla insanları bunaltıyor. Bazen nefes almakta bile zorlandığımız zamanlarda vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol sıvı tüketmek gerekiyor. Dr. Fevzi Özgönül, kara erik hoşafının vitamin deposu olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yaşlanmaya savaş açmak için tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

    Bağışıklığı güçlendirerek Covid- 19'a karşı koruyucu olabileceğini belirtiyor.



    VÜCUT TİPİ KANSER HABERCİSİ
    Kalp damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Modern şehir yaşamının neden olduğu hareketsizlik, fast food tipi beslenme, stres ve diyabet kalbe zarar veriyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, fazla kilonun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine değiniyor. "Yağın karın bölgesinde toplanması, kalp hastalıkları riskini artırır. Artmış bel/ kalça oranı obezite hastalığına zemin hazırlar" diyor.

    ENFEKSİYONA KIZILCIK
    Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.

    ZEYTİNİ UNUTMA
    Zeytin, kilo verdirir. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer'ın etkisini azaltır.

    MİDE İÇİN BÖRÜLCE
    Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.

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    Haberler Sağlık Gençlik iksiri kara erik hoşafı | 2 Temmuz sağlık haberleri