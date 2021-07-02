Gençlik iksiri kara erik hoşafı | 2 Temmuz sağlık haberleri

Yaz ayları, sıcakların bastırmasıyla insanları bunaltıyor. Bazen nefes almakta bile zorlandığımız zamanlarda vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol sıvı tüketmek gerekiyor. Dr. Fevzi Özgönül, kara erik hoşafının vitamin deposu olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yaşlanmaya savaş açmak için tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Bağışıklığı güçlendirerek Covid- 19'a karşı koruyucu olabileceğini belirtiyor.
VÜCUT TİPİ KANSER HABERCİSİ
Kalp damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Modern şehir yaşamının neden olduğu hareketsizlik, fast food tipi beslenme, stres ve diyabet kalbe zarar veriyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, fazla kilonun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine değiniyor. "Yağın karın bölgesinde toplanması, kalp hastalıkları riskini artırır. Artmış bel/ kalça oranı obezite hastalığına zemin hazırlar" diyor.
ENFEKSİYONA KIZILCIK
Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.
ZEYTİNİ UNUTMA
Zeytin, kilo verdirir. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer'ın etkisini azaltır.
MİDE İÇİN BÖRÜLCE
Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.
Bağışıklığı güçlendirerek Covid- 19'a karşı koruyucu olabileceğini belirtiyor.
VÜCUT TİPİ KANSER HABERCİSİ
Kalp damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Modern şehir yaşamının neden olduğu hareketsizlik, fast food tipi beslenme, stres ve diyabet kalbe zarar veriyor. Prof. Dr. Sinan Dağdelen, fazla kilonun kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine değiniyor. "Yağın karın bölgesinde toplanması, kalp hastalıkları riskini artırır. Artmış bel/ kalça oranı obezite hastalığına zemin hazırlar" diyor.
ENFEKSİYONA KIZILCIK
Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Sindirimi artırır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır.
ZEYTİNİ UNUTMA
Zeytin, kilo verdirir. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer'ın etkisini azaltır.
MİDE İÇİN BÖRÜLCE
Deniz börülcesinin içerisindeki tuz oranı, lenflerin çalışmasını sağlar. Guatr hastalığını önler. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Cildi yeniler.