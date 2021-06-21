Bitki çayları bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabilir! (Sağlık haberleri)

Faydaları saymakla bitmeyen bitki çaylarının kullanımı artıyor. Fakat bazı bitkilerin çaylarını içerken, yan etkilerine maruz kalmamak için dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Derya Zünbülcan, uyarıyor: Bitki çayları bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli olabilir. İlaç kullanan kişiler daha çok dikkat etmeli. Bitki çayları, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Hepimizin evinden eksik olmayan ada çayı, boğaz ağrısına iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Fakat hamile olan kişiler tüketirse, düşüğe bile sebep olabiliyor. Fazla ada çayı tüketmek, böbreğe zarar veriyor. Mide ağrısı için kekik veya baş ağrısı için biberiye çayı içmek istediğinizde, bu bitkilerin yüksek tansiyon ilaçlarıyla etkileşebildiğini bilmeniz gerekiyor.

PANCAR GÜZELLİĞİ

Zamana meydan okuyan genç ve güzel bir cildin yolu tüketilen besinlerden geçiyor. Toksin atıcı etkisi olan pancar, cilde ışıltı ve canlılık veriyor. Pancar suyu, cildin daha pürüzsüz ve güzel gözükmesini sağlıyor. C vitamini deposu kivi ise yüzdeki kırışıklıkların ilerlemesini önlüyor.

SİYAH NOKTALAR İÇİN İĞDE

İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Cinselliğin artmasını sağlar. Yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesinde kullanılır.

BAĞIRSAKLARA KEKİK

Kekik, iştahı açar. Sindirimi kolaylaştırır. Kurt düşürücüdür. Gazı ve idrarı söktürür. Bağırsakları yatıştırır. Ter ve balgamı da atmayı sağlar.

MİGRENE ACI BİBER

Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir.