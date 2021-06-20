Erken boşalma, en yaygın cinsel problemlerin başında geliyor. Erkekleri depresyona sürükleyen bu durum, eşler arasında sorunlara yol açıyor. Üro- Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, erken boşalma sorununda doğru tedaviye değiniyor.

"İdrar yolu enfeksiyonları ya da prostat gibi ürolojik sorunlar, tiroit problemi gibi hormonsal problemler erken boşalmayı tetikler" bilgisini veriyor. Bitkisel ürünlerin bu sorunu çözmediğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Bitkisel ürünler alerjik reaksiyonlar, peniste döküntü, kaşınma, yanma ve şişliğe yol açabilir" uyarısında bulunuyor.