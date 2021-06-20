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    Erkekleri depresyona sürüklüyor: !

    Erken boşalma, en yaygın cinsel problemlerin başında geliyor. Erkekleri depresyona sürükleyen bu durum, eşler arasında sorunlara yol açıyor. - Androloji Uzmanı Prof. Dr. , erken boşalma sorununda doğru tedaviye değiniyor. " enfeksiyonları ya da prostat gibi ürolojik sorunlar, tiroit problemi gibi hormonsal problemler erken boşalmayı tetikler" bilgisini veriyor.

    Ask olsun tiroit!

    Erken boşalma, en yaygın cinsel problemlerin başında geliyor. Erkekleri depresyona sürükleyen bu durum, eşler arasında sorunlara yol açıyor. - Androloji Uzmanı Prof. Dr. , erken boşalma sorununda doğru tedaviye değiniyor.

    " enfeksiyonları ya da prostat gibi ürolojik sorunlar, tiroit problemi gibi hormonsal problemler erken boşalmayı tetikler" bilgisini veriyor. Bitkisel ürünlerin bu sorunu çözmediğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Bitkisel ürünler alerjik reaksiyonlar, peniste döküntü, kaşınma, yanma ve şişliğe yol açabilir" uyarısında bulunuyor.

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