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    Kaliteli uyku için bu besinleri mutlaka tüketin

    Anthia Koullouros, yatmadan önce baş ağrısı, mide ekşimesi, sinirlilik ve gerginliğe yol açan kafeinli içeceklerin uyku kaçırdığını belirtiyor. İşte detaylar...

    İyi uykular
    Avustralyalı beslenme uzmanı Anthia Koullouros, yatmadan önce baş ağrısı, mide ekşimesi, sinirlilik ve gerginliğe yol açan kafeinli içeceklerin uyku kaçırdığını belirtiyor. Kaliteli uyku için şu besinleri öneriyor:

    A vitamini:
    Yumurta, süt, havuç, tatlı patates ve kavun.

    C vitamini:
    Portakal, çilek, domates, kivi, brokoli, kırmızı ve yeşil dolmalık biber.

    E vitamini:
    , fındık, tohumlar, tam tahıllı yiyecekler, ıspanak ve diğer koyu yapraklı yeşillikler.

    Kalsiyum:
    Yağsız ve az yağlı süt ürünleri, süt ikameleri, brokoli, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sardalye.

    Magnezyum:
    , pırasa, bezelye ve badem.
    Lif: Baklagiller (kuru fasulye ve bezelye), tam tahıllı gıdalar ve kepekler, tohumlar, elma, çilek, havuç, ahududu ile renkli meyve ve sebzeler.

    Potasyum:
    Muz, kavun, kuru üzüm, fındık, balık ve koyu yeşillikler.
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    Haberler Sağlık Kaliteli uyku için bu besinleri mutlaka tüketin