Omurganın kendi ekseninde dönerek kıvrılması ve yana doğru eğriliğine skolyoz deniyor. Günümüzde her 100 ergenlik dönemi kız çocuktan üçünde görülen bu hastalıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Omurga Sağlığı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay küçük ve orta derecelerde yakalanan skolyozların korse, egzersiz ve füzyonsuz ile durdurulabileceğini söylüyor. Bu hastalıkla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları sıraladı.
YANLIŞ: Kötü duruş skolyoza neden olur
DOĞRU: Kötü duruş, uygunsuz pozisyonlarda oturma ve ağır okul çantası taşımanın skolyozu başlatıcı yönde etki yaptığına dair yeterli bilimsel kanıt yoktur.
YANLIŞ: Erken teşhis faydasız
DOĞRU: Günümüzde erken başlanan ameliyat dışı tedaviler ile (korse ve skolyoza özgü fizik tedavi egzersizleri) eğriliklerin kontrol altına alınabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı erken teşhisin önemi giderek artıyor. Erken tanı, daha fizyolojik tedavi yöntemlerine olanak sağlamaktadır.