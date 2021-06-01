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    Egzersiz ve doğru tedavi ile hastalığı kontrol altına almak mümkün: belinizi bükmesin

    Omurganın kendi ekseninde dönerek kıvrılması ve yana doğru eğriliğine deniyor. Günümüzde her 100 ergenlik dönemi kız çocuktan üçünde görülen bu hastalıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. , Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. ay küçük ve orta derecelerde yakalanan skolyozların , egzersiz ve füzyonsuz ile durdurulabileceğini söylüyor. Bu hastalıkla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları sıraladı.

    Skolyoz belinizi bükmesin

    Omurganın kendi ekseninde dönerek kıvrılması ve yana doğru eğriliğine skolyoz deniyor. Günümüzde her 100 ergenlik dönemi kız çocuktan üçünde görülen bu hastalıkta erken teşhis büyük önem taşıyor. Omurga Sağlığı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay küçük ve orta derecelerde yakalanan skolyozların korse, egzersiz ve füzyonsuz ile durdurulabileceğini söylüyor. Bu hastalıkla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları sıraladı.

    YANLIŞ: Kötü duruş skolyoza neden olur
    DOĞRU: Kötü duruş, uygunsuz pozisyonlarda oturma ve ağır okul çantası taşımanın skolyozu başlatıcı yönde etki yaptığına dair yeterli bilimsel kanıt yoktur.


    YANLIŞ: Erken teşhis faydasız
    DOĞRU: Günümüzde erken başlanan ameliyat dışı tedaviler ile (korse ve skolyoza özgü fizik tedavi egzersizleri) eğriliklerin kontrol altına alınabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı erken teşhisin önemi giderek artıyor. Erken tanı, daha fizyolojik tedavi yöntemlerine olanak sağlamaktadır.


        YANLIŞ: Skolyoz ağrılı bir hastalıktır
        DOĞRU: Hafif ve orta dereceli skolyoz eğrilikleri ağrıya neden olmaz. Skolyoz derecesi önemli ölçüde ilerlerse ağrıya sebep olabilir. Benzer şekilde, skolyozlu bireyler erişkin hayata geçtiklerinde ve eğriliğe ve yaşa bağlı kireçlenme bulguları ortaya çıktığında da ağrı meydana gelebilir.


        YANLIŞ: Korse tedavisi işe yaramaz
        DOĞRU: Amerika ve Kanada Sağlık Bakanlıkları tarafından desteklenen bir çalışmada korse tedavisinin etkinliği kesin olarak gösterilmiştir. Korse tedavisinin en başarılı olduğu aralık 20 ile 45 derece arasındaki eğriliklerdir. Korsenin en önemli etkisi, ameliyata gidiş oranlarını önemli ölçüde azaltmasıdır.


        YANLIŞ: Skolyozlu bireyler hamile kalamaz ve doğum yapamaz
        DOĞRU: Skolyozlu bireyler, hangi tip tedavi uygulanmış olursa olsun (cerrahi veya cerrahi olmayan) istedikleri sayıda hamilelik yaşayabilir ve hem normal doğum hem de sezaryen ile çocuk doğurabilirler. Tedavi olmamış veya geç tedavi edilmiş çok ileri eğriliklerde, akciğer ve kalp sorunları başlamışsa, skolyozlu bireyler hamile kalmadan önce doktorlarına danışmalıdır.


            YANLIŞ:Skolyoz genetik bir durumdur
            DOĞRU: Skolyoz için bu tabir doğru değildir. Birebir aynı genetik yapıya sahip tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar bir ikiz eşinde skolyoz varsa, diğer ikiz eşinde skolyoz olma ihtimalinin yüzde 70 civarında olduğunu göstermiştir.
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            Haberler Sağlık Egzersiz ve doğru tedavi ile hastalığı kontrol altına almak mümkün: Skolyoz belinizi bükmesin