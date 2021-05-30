Erkeklerde, cinsel ilişki sırasında görülen sertleşme bozuklukları çiftleri mutsuz ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, bu durumun diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Sertleşme bozukluğu olan erkeklerin mutlaka üroloji uzmanına başvurması, ilgili tetkik ve değerlendirmelerin yapılması gerekir. Bu hastaların hormonlarına bakılıyor ve aynı zamanda gerekli hallerde kardiyoloji kliniği tarafından değerlendirmelerini de sağlanıyor" diyor.
ÖMÜRSÜN ACI BİBER
ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre düzenli acı biber yemek kanser ve kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltıyor. Araştırmayı değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta biberin haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. "Kırmızı acı biberin iltihap giderici ve anti kanser etkisi var. Obezite ile diyabet, kalp hastalığı ve kanserlerin önler" diyor.
CANIM CİĞERİM
Yaz aylarının gelmesiyle sofraları süsleyen enginar, kalbi olan sebze olarak biliniyor. Faydaları şöyle sıralıyor:
KARACIĞER yağlanmasını önler.
KOLESTEROLÜ dengeler.