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    Yüksek siyon erkeklerde sertleşme bozuklukları oluşturuyor (Sağlık haberleri)

    Erkeklerde, cinsel ilişki sırasında görülen sertleşme bozuklukları çiftleri mutsuz ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gönülalan, bu durumun diyabet, siyon ve felç gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor.

    Yüksek tansiyon aşka son

    Erkeklerde, cinsel ilişki sırasında görülen sertleşme bozuklukları çiftleri mutsuz ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, bu durumun diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Sertleşme bozukluğu olan erkeklerin mutlaka üroloji uzmanına başvurması, ilgili tetkik ve değerlendirmelerin yapılması gerekir. Bu hastaların hormonlarına bakılıyor ve aynı zamanda gerekli hallerde kardiyoloji kliniği tarafından değerlendirmelerini de sağlanıyor" diyor.

    ÖMÜRSÜN ACI BİBER
    ABD'li bilim adamlarının araştırmasına göre düzenli acı biber yemek kanser ve kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini azaltıyor. Araştırmayı değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta biberin haftada iki kez tüketilmesini öneriyor. "Kırmızı acı biberin iltihap giderici ve anti kanser etkisi var. Obezite ile diyabet, kalp hastalığı ve kanserlerin önler" diyor.

    CANIM CİĞERİM
    Yaz aylarının gelmesiyle sofraları süsleyen enginar, kalbi olan sebze olarak biliniyor. Faydaları şöyle sıralıyor:
    KARACIĞER yağlanmasını önler.
    KOLESTEROLÜ dengeler.


        POTASYUM ve damar genişlemesini sağlar. Tansiyonu dengeler.
        LİFLİ içeriği ile bağırsak florasını zenginleştirir. Sindirimi düzenler.
        KANSERE karşı koruma sağlar.
        KİLO vermeye yardımcı olur.
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        Haberler Sağlık Yüksek tansiyon erkeklerde sertleşme bozuklukları oluşturuyor (Sağlık haberleri)