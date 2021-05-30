Erkeklerde, cinsel ilişki sırasında görülen sertleşme bozuklukları çiftleri mutsuz ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan, bu durumun diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. "Sertleşme bozukluğu olan erkeklerin mutlaka üroloji uzmanına başvurması, ilgili tetkik ve değerlendirmelerin yapılması gerekir. Bu hastaların hormonlarına bakılıyor ve aynı zamanda gerekli hallerde kardiyoloji kliniği tarafından değerlendirmelerini de sağlanıyor" diyor.