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    Ağız kokusu it korkusu (Sağlık haberleri)

    it, yüz kemikleri arasına yerleşmiş olan havalı boşlukların (sinüslerin) iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Hayattan bezdiriyor. Dr. , erişkinlerde çok sık görülen hastalığın çocuklarda da sık rastlandığını söylüyor. "Özellikle gece öksürmeleri, geniz akıntısı ve ağız kokusu olan çocuklarda 10 günden uzun süren burun akıntısı da mevcutsa sinüzit ihtimali akla gelmelidir." diyor.

    Ağız kokusu sinüzit korkusu

    Sinüzit, yüz kemikleri arasına yerleşmiş olan havalı boşlukların (sinüslerin) iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Hayattan bezdiriyor. Dr. , erişkinlerde çok sık görülen hastalığın çocuklarda da sık rastlandığını söylüyor. "Özellikle gece öksürmeleri, geniz akıntısı ve ağız kokusu olan çocuklarda 10 günden uzun süren burun akıntısı da mevcutsa it ihtimali akla gelmelidir." diyor.

    Önemli bilgiler veriyor: Sinüzitin akut ve kronik (müzmin) olmak üzere iki tipi vardır. Akut sinüzitte; burun tıkanıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, gözlerin etrafında ağrı, öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı, ateş belirtileri bulunabilir. Kronik sinüzitte ise bu belirtilerden ziyade koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve yerleşmiş bir baş ağrısı daha sık görülür. Üç aydan daha uzun süren bir sinüzit kronikleşmiş demektir.

    ÇÖKELEK SAĞLIK DEMEK
    Çökelek     peyniri, şifa saçıyor. Uzmanlar, içeriğindeki yağ miktarı ne olursa olsun her çeşit peyniri öneriyor. İşte en lezzetlisi keçi sütüyle yapılan nin faydaları:
    Metabolizmayı hızlandırır.
    Kasların şekillenmesine yardımcı olur.
    Kilo verdirir.
    Kadınlarda meme kanseri riskini azaltır.
    Kemikleri güçlendirir.
    Kan şekerini dengeler.
    sistem için faydalıdır.
    İnme riskini azaltır.

    TARÇINLA KALBİNİ KORU
    Tarçın,     kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

    KEMİKLERE KAJU
    Sevilen     kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kemikler için önemlidir.

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    Haberler Sağlık Ağız kokusu sinüzit korkusu (Sağlık haberleri)