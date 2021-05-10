Sinüzit, yüz kemikleri arasına yerleşmiş olan havalı boşlukların (sinüslerin) iltihaplanmasıyla ortaya çıkıyor. Hayattan bezdiriyor. Dr. Bahadır Baykal, erişkinlerde çok sık görülen hastalığın çocuklarda da sık rastlandığını söylüyor. "Özellikle gece öksürmeleri, geniz akıntısı ve ağız kokusu olan çocuklarda 10 günden uzun süren burun akıntısı da mevcutsa sinüzit ihtimali akla gelmelidir." diyor.

Önemli bilgiler veriyor: Sinüzitin akut ve kronik (müzmin) olmak üzere iki tipi vardır. Akut sinüzitte; burun tıkanıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, gözlerin etrafında ağrı, öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı, ateş belirtileri bulunabilir. Kronik sinüzitte ise bu belirtilerden ziyade koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı ve yerleşmiş bir baş ağrısı daha sık görülür. Üç aydan daha uzun süren bir sinüzit kronikleşmiş demektir.

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Metabolizmayı hızlandırır.

Kasların şekillenmesine yardımcı olur.

Kilo verdirir.

Kadınlarda meme kanseri riskini azaltır.

Kemikleri güçlendirir.

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Kardiyovasküler sistem için faydalıdır.

İnme riskini azaltır.

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KEMİKLERE KAJU

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