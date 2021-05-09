Çağın vebası kanser, kadın sağlığını tehdit ediyor. Özellikle sinsi ilerleyen yumurtalık kanseri, en sık görülen 'kanser' türü arasında yer alıyor. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, ölüm oranı en yüksek olan bu kanser türüyle ilgili önemli bilgiler veriyor...

YILDA BİR KEZ MUAYENE ŞART

Erken dönemde belirti vermeyen yumurtalık kanseri sinsi ilerliyor. Hastaların yüzde 70'ine tanı 3. evredeyken konuluyor. Uzmanlar, bu nedenle 18 yaşından sonra yılda bir kez jinekolojik muayeneyi öneriyor.

ERKEN ANNE OLUN

Yumurtalık kanseri genetik geçiş gösteriyor. BRCA1 ve BRCA2 isimli genler, etkin rol oynuyor. Yine 35 yaşından sonraya ertelenen annelik ya da hiç anne olmamak yumurtalık kanseri riskini artırıyor.

TEK YOL CERRAHİ

Bu hastalıkta öncelikli tedavi yöntemini ameliyatla tümörlü dokuların alınmasını oluşturuyor. Prof. Dr. Dünder, "Ameliyat sonrasında uygulanan kemoterapiden yüksek oranlarda fayda sağlanır. Tedavide radyoterapiye rutinde başvurulmaz, nadir durumlarda ışın tedavisinden yararlanılır" diyor.

BU ŞİKAYETLERİ CİDDİYE ALIN

Yumurtalık kanseri, ilk evrede belirti vermiyor. Zamanla şişkinlik, kabızlık, sık idrara çıkma, kilo kaybı, vajinal kanama, karın içinde şişkinlik, kasıkta ağrı, gaz ve bulantıya neden oluyor. Uzmanlar, bu şikayetler halinde hemen hekime başvurulmasını öneriyor.