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    Hamilelikte varis, kadınların korkulu rüyası (Sağlık haberleri)

    Varisler, iş ve yaşam koşullarının yapısal yatkınlığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Prof. Dr. ar, "Uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışanlar ilk akla gelenler oluyor. Masa başından kalkmadan çalışanları da buna eklemek gerekli. Hamileler de önemli bir varis riski altındalar. Aile üyelerinde varis görülenler daha dikkatli olmalılar" diye konuşuyor.

    Varise gebe

    Varisler, iş ve yaşam koşullarının yapısal yatkınlığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Prof. Dr. ar, "Uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışanlar ilk akla gelenler oluyor. Masa başından kalkmadan çalışanları da buna eklemek gerekli. Hamileler de önemli bir varis riski altındalar. Aile üyelerinde varis görülenler daha dikkatli olmalılar" diye konuşuyor.

    İYİ UYKULAR
    Güne     az uyumuş bir şekilde başlarsanız, yaşam kaliteniz düşer. Böylece hastalıklara karşı vücudumuz dirençsiz kalır. Prof. Dr. , sağlıklı bir yaşam için, uykunun yatağa girdikten sonra bölünmemesinin önemli olduğunu belirtiyor. "Uyku süresi kişiden kişiye göre değişir. 7-8 saatlik uyku süresi yeterlidir. Toplumun yüzde 8'i, 5 saatten az uyuyor. Bu yaşam düzenini bozuyor" diyor.

    KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ
    Havuç, ne karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. kolesterolü düşürür. sütünü arttırır. Yüz kırışıklıklarını giderir.

    SİVİLCELER İÇİN İĞDE
    İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Egzamayı engeller.

    GÖZLERE ROKA
    Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu düzenler. Göz sağlığını iyileştirir. riskini azaltır. Sindirime yardımcıdır. basıncını kontrol eder. Cildinize iyi gelir.

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    Haberler Sağlık Hamilelikte varis, kadınların korkulu rüyası (Sağlık haberleri)