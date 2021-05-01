Hamilelikte varis, kadınların korkulu rüyası (Sağlık haberleri)

Varisler, iş ve yaşam koşullarının yapısal yatkınlığıyla birlikte ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Hasan Sunar, "Uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işlerde çalışanlar ilk akla gelenler oluyor. Masa başından kalkmadan çalışanları da buna eklemek gerekli. Hamileler de önemli bir varis riski altındalar. Aile üyelerinde varis görülenler daha dikkatli olmalılar" diye konuşuyor.

İYİ UYKULAR

Güne az uyumuş bir şekilde başlarsanız, yaşam kaliteniz düşer. Böylece hastalıklara karşı vücudumuz dirençsiz kalır. Prof. Dr. Levent Öztürk, sağlıklı bir yaşam için, uykunun yatağa girdikten sonra bölünmemesinin önemli olduğunu belirtiyor. "Uyku süresi kişiden kişiye göre değişir. 7-8 saatlik uyku süresi yeterlidir. Toplumun yüzde 8'i, 5 saatten az uyuyor. Bu yaşam düzenini bozuyor" diyor.

KOLESTEROLE KARŞI HAVUÇ

Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz kırışıklıklarını giderir.

SİVİLCELER İÇİN İĞDE

İğde, ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır. İshalin geçmesine yardım eder. Karaciğer yağlanmasını azaltır. İdrar sorunlarını düzenler. Egzamayı engeller.

GÖZLERE ROKA

Roka, kalbinizi korur. Kilonuzu düzenler. Göz sağlığını iyileştirir. Kanser riskini azaltır. Sindirime yardımcıdır. Kan basıncını kontrol eder. Cildinize iyi gelir.