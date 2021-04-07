Covid-19 tedavisi nedeniyle varis tedavilerinin ertelenmemesi gerektiğini dile getiren kalp uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, varisle ilgili merak edilenleri anlatıyor: Çok sayıda klinik çalışma, bacaklarda varis görülme olasılığının, kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Görülme sıklığı da yaşla birlikte artıyor. Kadınerkek farketmeksizin bireyler incelendiğinde, varis görülme oranının 40 yaşındakilerde yüzde 22, 50 yaşındakilerde yüzde 35, 60 yaşındakilerde yüzde 41 olduğu ortaya çıkıyor. Yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak bakıldığında, dünyada venöz yetmezlik sıklığı yüzde 20-60 arasında. Vücuttaki kirli kanı, kalbe ve akciğerlere temizlik için taşıyan toplardamarlar bulunmaktadır.

SEBEP VENÖZ YETMEZLİK

Bacak venleri, bu görevlerini, aşağıdan yukarıya, içlerinde tek yönlü çalışan kapakçıklar bulunmaktadır. Bunların geriye kaçırmasına venöz yetmezlik denir. Belirtilerine varis adı verilir.

ESKİSİ GİBİ ZOR DEĞİL

Varis tedavisinde 2007'den sonra büyük ilerlemeler kaydedildi. Klasik ameliyatlar, hastalığın 5 yıl içinde büyük oranda tekrarlaması nedeniyle terk edildi. Kullanılan mevcut tedavi yöntemleri hastanın günlük yaşantısını ve iş hayatını olumsuz etkilemiyor. Hasta hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor.