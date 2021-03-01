Sağlıklı bağırsaklar vücut direncini artırıyor: Güçlü bağırsak vücut

Vücudun ikinci beyni sayılan bağırsak, güçlü bedenin şifresini oluşturuyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda yer alıyor. Yani hastalıklarla mücadele etmek için bağırsakların sağlıklı olması gerekiyor. Dyt. Ezgi Hazal Çelik bağırsak sağlığını için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor.

KEFİR: Probiyotik deposudur. Günde bir bardak tüketilmelidir.

YOĞURT: Bağırsak mikrobiyatasını düzenler. Sindirim sağlığını geliştirir. Günde 2 kase tüketilmelidir.

LAHANA TURŞUSU: Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırır.

ENGİNAR: Bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar için en sağlıklı besin kaynağıdır. Sindirim sistemindeki hareketleri düzenler. Toksik maddeleri bağırsaklardan temizler.

KURUBAKLAGİLLER: Nohut, fasulye, mercimek yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini artırır. Haftada en az iki gün tüketilmelidir.

AVOKADO: Kabızlığı önler, sinirim sistemini düzenler.

CEVİZ: Bağırsakta yararlı bakterileri artırır. Günde 2 tam ceviz tüketilmelidir.

YEŞİL ÇAY: Bağırsağı zararlı mikroorganizmalardan temizler. Günde 1-2 fincan yeşil çay içilmelidir