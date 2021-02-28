Kemiklerin doktoru nohut (Sağlık haberleri)

Kadınları tehdit eden sinsi hastalık osteoporoz, ihmale gelmiyor. Dr. Martin Rinio, sağlıklı ve güçlü kemik yapısı için yürüyüş yapmayı ve yüzmeyi öneriyor. Bilinenin aksine, sütün kemikleri güçlendirmediğini belirtiyor. Fosfat içeren sosisin kemik sağlığını tehdit ettiğini sözlerine ekliyor. Güçlü bir iskelet sistemi için şu önerilerde bulunuyor: Menü oldukça az et ve yağ içermeli. Meyve ve sebze ağırlıklı olmalı. Magnezyum (fındık ve bakliyatta bulunur), çinko (peynir, yumurta ve tam tahıllı ürünlerde bulunur) ve karotenoidler (havuç ve kırmızıbiberlerde bulunur) gibi eser elementler de kemiklerin sağlığı için önemlidir. Kalsiyum açısından zengin maden suyu da kemikleri güçlendirir.