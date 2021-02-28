Kemiklerin doktoru nohut (Sağlık haberleri)

Kadınları tehdit eden sinsi hastalık osteoporoz, ihmale gelmiyor. Dr. Martin Rinio, sağlıklı ve güçlü kemik yapısı için yürüyüş yapmayı ve yüzmeyi öneriyor. Bilinenin aksine, sütün kemikleri güçlendirmediğini belirtiyor. Fosfat içeren sosisin kemik sağlığını tehdit ettiğini sözlerine ekliyor. Güçlü bir iskelet sistemi için şu önerilerde bulunuyor: Menü oldukça az et ve yağ içermeli. Meyve ve sebze ağırlıklı olmalı. Magnezyum (fındık ve bakliyatta bulunur), çinko (peynir, yumurta ve tam tahıllı ürünlerde bulunur) ve karotenoidler (havuç ve kırmızıbiberlerde bulunur) gibi eser elementler de kemiklerin sağlığı için önemlidir. Kalsiyum açısından zengin maden suyu da kemikleri güçlendirir.
BÖBREK DÜŞMANI DİYABET
Kronik hastalıklar böbrek sağlığını tehdit ediyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şumnu, diyabet ve hipertansiyonun böbrek düşmanı olduğunu söylüyor. Böbrekleri korumak için alınması gereken önlemleri sıralıyor: Son yıllarda artan obezite böbrek yetmezliğinin en sık nedenleri olan şeker ve tansiyon hastalıklarına yol açıyor. Dolayısıyla kilo almamak için sağlıklı ve dengeli beslenmeli, düzenli spor yapılmalı, günde en az 1.5 litre su tüketilmeli.
KANSERİ DURDURUN
D vitamini, sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazını oluşturuyor. Başta kemik sağlığı olmak üzere kanser, diyabet, kalp-damar hastalıkları ile mücadele ediyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre D vitamini, kanserli hücrelerin yayılmasını önlüyor. Araştırmayı değerlendiren Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömür Gökmen Sevindik, "Kolon, meme kanserinde yüksek D vitamini düzeyine sahip kişilerin daha az metastazla karşılaştıklarını söyleyebiliriz" diyor. En çok güneşten alınan D vitamini, kefir, ayran, tereyağı, karaciğer, yumurta sarısı, ısırgan otu gibi besinlerde de bulunuyor.