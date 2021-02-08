Antibiyotiği bırak adaçayına bak

Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.
Adaçayı: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.
Nane: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.
Nar kabuğu: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.
Ihlamur: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.
Karanfil: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.
Meyan kökü: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.
Toz karabiber: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.
Anason: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.
GREYFURTLA ŞEKERİ DENGELE
Greyfurt, acıtatlı bir kış meyvesidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenmeye yardımcıdır.
ÖKSÜRÜĞE REÇEL
Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzamayı giderir. Mide şişmelerini önler.
YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizini önler. Kanser oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.
Adaçayı: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.
Nane: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.
Nar kabuğu: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.
Ihlamur: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.
Karanfil: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.
Meyan kökü: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.
Toz karabiber: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.
Anason: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.
GREYFURTLA ŞEKERİ DENGELE
Greyfurt, acıtatlı bir kış meyvesidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenmeye yardımcıdır.
ÖKSÜRÜĞE REÇEL
Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzamayı giderir. Mide şişmelerini önler.
YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizini önler. Kanser oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.