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    Antibiyotiği bırak na bak

    Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor. İşte tüm detaylar...

    Antibiyotiği bırak adaçayına bak
    Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.

    : Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.

    : Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. le karıştırıldığında antioksidan etkisini yüksetir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.

    : Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser.

    : Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.

    : Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler.

    : Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.

    : Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.

    : Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

    LA ŞEKERİ DENGELE
    Greyfurt, acıtatlı bir kış meyvesidir. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenmeye yardımcıdır.

    ÖKSÜRÜĞE REÇEL
    Reçel, şekerli oluşu ile kana kolay karışarak enerji verir. Mide ağrısını giderir. Grip ve öksürüğü keser. Cilt hastalıklarını iyileştirir. Egzamayı giderir. Mide şişmelerini önler.

    YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR
    Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizini önler. Kanser oluşumunu engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır.

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