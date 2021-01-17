Adet döneminde hamile kalabilmek birkaç faktöre bağlı olarak mümkündür:



Kısa adet döngüleri: Bazı kadınlar 21 gün kadar kısa döngülere sahiptir ve yumurtlama günleri arasında çok fazla zaman aralığı yoktur. Spermlerin üreme yolunda 5 güne kadar canlılığını koruyor olabilmesi nedeniyle, bu aralıktaki korunmasız cinsel ilişki hamilelikle sonuçlanabilir.

Adet kanamasının uzunluğu: Vücut, rahim iç duvarını dökerken yumurtlama dönemi tekrarlanabilir. Bir sonraki yumurtlama, bir önceki ayın döllenmemiş yumurtası vücuttan atılmadan meydana gelebilir. Böylece adet döneminde de hamile kalınabilir.

Düzensiz adet dönemleri veya ara kanamalar: Düzensiz adet döngüleri olan veya zaman zaman ara kanama yaşayan kadınların doğurganlık dönemlerinin belirlenmesi oldukça zordur. Adet kanamaları ile ara kanamalar anlaşılamadığında, kadının hamile kalabilme riski mevcuttur.