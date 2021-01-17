Hamile kalma şansı bazı dönemlerde daha yüksektir, bu dönemin hangisi olduğu kadınlar tarafından sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Diğer yandan adet döneminin sona ermesine yakın zamanda birlikte olan evli çiftlerin çocuk sahibi olup olmayacağı da merak ediliyor. Peki Adetliyken hamile kalınır mı? Adet döneminde gebe kalmak mümkün mü? İşte yanıtı…
ADET DÖNEMİNDE HAMİLE KALINIR MI?
Hamile kalmak karmaşıklıktır ve birçok belirsizlik içerir. Adet döneminde hamile kalmak pek çok kadın için olası değildir, ancak imkansız da değildir. Hamile kalmak, adet döngüsündeki yumurtlama oluşumuna bağlıdır. Yumurtlama günü, bir kadından diğerine ve aynı kadında döngüden döngüye değişir.
Yumurta, yumurtlamadan sonra yalnızca 12-24 saat canlılığını koruyabilir. Bu süre zarfında, meydana gelmesi için bir sperm hücresiyle buluşması gerekir. Kadının, yumurtlama gününden 3 gün önce ve yumurtlama gününe kadar cinsel ilişkiye girmesi durumunda hamile kalma olasılığı yüksektir.
Adet döngüleri 24 günden daha kısa olan kadınlar, uzun döngüleri olanlara oranla daha önce yumurtlayabilirler. Adet döngüsü uzunluğundaki geniş değişiklik ve yumurtlama zamanlaması, doğurganlık döneminde ne zaman olduğunu anlatmayı zorlaştırır. Bununla birlikte, sperm 3-5 gün boyunca canlılığını koruyabilmektedir. Böylece, yumurtlamadan 5 gün önce cinsel ilişkiye girilmiş olsa bile hamile kalınabilmektedir.
Adet döneminde hamile kalabilmek birkaç faktöre bağlı olarak mümkündür:
Kısa adet döngüleri: Bazı kadınlar 21 gün kadar kısa döngülere sahiptir ve yumurtlama günleri arasında çok fazla zaman aralığı yoktur. Spermlerin üreme yolunda 5 güne kadar canlılığını koruyor olabilmesi nedeniyle, bu aralıktaki korunmasız cinsel ilişki hamilelikle sonuçlanabilir.
Adet kanamasının uzunluğu: Vücut, rahim iç duvarını dökerken yumurtlama dönemi tekrarlanabilir. Bir sonraki yumurtlama, bir önceki ayın döllenmemiş yumurtası vücuttan atılmadan meydana gelebilir. Böylece adet döneminde de hamile kalınabilir.
Düzensiz adet dönemleri veya ara kanamalar: Düzensiz adet döngüleri olan veya zaman zaman ara kanama yaşayan kadınların doğurganlık dönemlerinin belirlenmesi oldukça zordur. Adet kanamaları ile ara kanamalar anlaşılamadığında, kadının hamile kalabilme riski mevcuttur.