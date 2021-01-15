Rahim içi kanseri hem gelişmiş ülkelerde hem de ülkemizde kadın genital kanserleri içinde (meme kanserinden sonra) en sık görülen kanser tipidir. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Prof. Dr. Cem İyibozkurt, kanserle mücadele yollarına dikkat çekiyor.

TİPLERİ NELERDİR?

Rahim içi kanserlerinin mikroskop altında farklı görünümleri ve tipleri vardır. Bunlar içinde en sık görülen "endometrioid adenokarsinom" dediğimiz tipidir. Daha az görülen tipleri arasında seröz kanserler ve berrak hücreli (clear cell) kanserler vardır.

TEDAVİ

Rahim içi kanserlerinde en önemli tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi ile önemli oranda hastada tamamen kür (hastalığın ortadan kaldırılması) sağlanabilir. Bir grup hastada radyasyon (ışın) tedavisi ve kemoterapi gerekliliği olabilir.

PATOLOJİ RAPORLARINDA GÖRDÜĞÜMÜZ GRAD NEDİR?

Endometriyal kanserlerin gradı o kanser hücresinin ne kadar normal hücreye benzediği ile ilgilidir. Örneğin grad 1 olan bir tümör normal dokuya daha çok benzerken, grad 3 tümör daha anarşik bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu gösterir.

NASIL ÖNLERİZ?

Sağlıklı normal kiloda olarak, fazla kilolarınız varsa bunları vererek

Bol fiziksel aktivite yaparak

Rahim içi (endometriyal) problemlerini bir doktor ile görüşüp tedavisini yaptırarak

Tamoksifen kullanıyorsanız rutin takiplerinizi yaptırarak

Polikistik over sendromu varsa adet düzeninizi sağlayarak

Lynch sendromu öyküsü varsa gerekirse çocuk sayısını tamamladıktan sonra ameliyat olarak

RİSK FAKTÖRLERİ

Obezite, menopoz sonrası sadece östrojen kullanılması, tamoksifen kullanımı, yaş, bazı diyet ve egzersiz alışkanlıkları, tip 2 diyabet, ailede endometriyum ve/veya kalın bağırsak kanseri hikayesi, polikistik over sendromu.

KADIN DÜŞMANI KANSERLER

PROF. DR. CEM İYİBOZKURT

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL