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    Kadınlar kanseri için tedbirli olmalı! İşte rahim içi kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri

    kanseri hem gelişmiş ülkelerde hem de ülkemizde kadın genital kanserleri içinde (meme kanserinden sonra) en sık görülen kanser tipidir. ’nden Prof. Dr. Cem İyibozkurt, kanserle mücadele yollarına dikkat çekiyor.

    Kadınlar hapı yutmayın

    kanseri hem gelişmiş ülkelerde hem de ülkemizde kadın genital kanserleri içinde (meme kanserinden sonra) en sık görülen kanser tipidir. 'nden Prof. Dr. Cem İyibozkurt, kanserle mücadele yollarına dikkat çekiyor.

    TİPLERİ NELERDİR?
    Rahim içi kanserlerinin mikroskop altında farklı görünümleri ve tipleri vardır. Bunlar içinde en sık görülen "endometrioid adenokarsinom" dediğimiz tipidir. Daha az görülen tipleri arasında ler ve berrak hücreli () kanserler vardır.

    TEDAVİ
    Rahim içi kanserlerinde en önemli tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahi ile önemli oranda hastada tamamen kür (hastalığın ortadan kaldırılması) sağlanabilir. Bir grup hastada (ışın) tedavisi ve kemoterapi gerekliliği olabilir.

    PATOLOJİ RAPORLARINDA GÖRDÜĞÜMÜZ GRAD NEDİR?
    Endometriyal kanserlerin gradı o kanser hücresinin ne kadar normal hücreye benzediği ile ilgilidir. Örneğin grad 1 olan bir tümör normal dokuya daha çok benzerken, grad 3 tümör daha anarşik bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu gösterir.

    NASIL ÖNLERİZ?
    Sağlıklı normal kiloda olarak, fazla kilolarınız varsa bunları vererek
    Bol fiziksel aktivite yaparak
    Rahim içi (endometriyal) problemlerini bir doktor ile görüşüp tedavisini yaptırarak
    kullanıyorsanız rutin takiplerinizi yaptırarak
    varsa adet düzeninizi sağlayarak
    öyküsü varsa gerekirse çocuk sayısını tamamladıktan sonra ameliyat olarak

    RİSK FAKTÖRLERİ
    Obezite, menopoz sonrası sadece kullanılması, tamoksifen kullanımı, yaş, bazı diyet ve egzersiz alışkanlıkları, tip 2 diyabet, ailede endometriyum ve/veya kalın bağırsak kanseri hikayesi, polikistik over sendromu.

    KADIN DÜŞMANI KANSERLER
    PROF. DR. CEM İYİBOZKURT
    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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    Haberler Sağlık Kadınlar rahim içi kanseri için tedbirli olmalı! İşte rahim içi kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri