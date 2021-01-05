Virüs yanı başımızda. Sağlıklı bir bağışıklık için bazı besinleri çok tüketmeliyiz. İşte araştırmalara göre herkese güçlü bir bağışıklık vaat eden yiyecekler:
MANTAR:
Besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle mantarın kalorisinin düşük olması ve içerisinde lif ve protein bulundurması bu besini oldukça değerli kılmaktadır. Mantar sade tüketildiği gibi, yiyecekler ya da salatalar içerisinde de tüketilmektedir. Virüslere karşı etkin koruma sağlar.
LAHANA:
Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle faydalı bir kış sebzesi olan lahana; pişmiş, çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizleyen ve sağlıklı çalışmasını sağlayan güçlü bir probiyotik kaynağıdır.
SARIMSAK:
Sindirim sistemini iyileştirmek gerekir. Bu konuda antibiyotik etkisi yaratan sarımsak en önemli yardımcılardan. Sarımsak içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur. Sarımsağın olabildiğince çiğ tüketilmesinde fayda var.
PIRASA:
Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin artırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin artırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır. Pırasa, bir çeşit lif olan inülini vücuda çokça sağlar. İnülin; bağırsaklarda sağlıklı bakterilere dönüşen, iyi bakterilerin beslenip çoğalması için önemli bir maddedir.
KEMİK SUYU:
Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü var.