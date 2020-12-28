Uzmanlar sadece aşırı yemekle kilo alınmadığını açıkladı! Gizli kaloriler de bir sebep

SÜREKLİ TARTILMAK



Sağlıklı beslenme programına başladıktan sonra her gün düzenli kilo kaybı olmayabilir veya o gün içinde tükettiğiniz sıvı ve yemek miktarı, idrar veya dışkılama durumunuz gibi etmenler nedeniyle tartı doğru sonucu göstermeyebilir. Önerilen yavaş ve kalıcı kilo kaybının sağlanmasıdır. Haftada 1 kez, aynı tartıda, sabah aç karnına, dışkılama sonrası ve giysisiz ölçüm yapılmalıdır.