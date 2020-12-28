Uzmanlar sadece aşırı yemekle kilo alınmadığını açıkladı! Gizli kaloriler de bir sebep

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, kilo vermeyi zorlaştıran 10 etkeni anlattı. "Neden kilo veremiyorum?" diyenlere önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
KALORİ SAYMAK:
Vücudumuz yalnızca kalori değil aynı zamanda molekül sayar bir yapıdadır. Günlük tüketmeniz gereken enerji düzeyini aşmadığınız halde kilo veremiyorsanız buna sebep olan etkenlerden biri de yiyecek seçiminiz olabilir. Kilo verme sürecinde aldığınız kalori miktarı kadar tükettiğiniz besinlerin içeriği de oldukça önemlidir.
YETERSİZ SU TÜKETİMİ:
Metabolik süreç için elzem olan su, gün içinde yeteri kadar tüketilmediğinde kilo verme sürecini de yavaşlatabilir. Net bir cevap arayanlar içinse günde ortalama 2-2,5 litre su tüketimi idealdir.
FİZİKSEL AKTİVİTE EKSİZLİĞİ:
Egzersiz yapmadan da kalori açığı oluşturarak kilo verebilirsiniz ancak düzenli egzersiz yapmak kilo kaybının sağlanması ve sürdürülmesinde, önemli faktörlerden biridir. Haftada en az 3-4 gün 30 dakika egzersizler yapılması çok önemli
KALİTESİZ UYKU DÜZENİ:
Beyin fonksiyonlarının devamı, bedenimizin metabolik ve fiziksel işlevlerini yerine getirmesi ve düzenlenmesi için yeterli/kaliteli uyku düzeni şart.
Araştırmalar, 6 saatten az, 9 saatten fazla uykunun kilo alımını tetikleyebileceğini gösteriyor.
HASTALIK VARLIĞI:
İnsülin direnci, hipotiroidi, cushing hastalığı veya polikistik over sendromu gibi hormonal kökenli bir probleminiz olabilir. Bunlar kilo vermeyi güçleştirir.
SAĞLIKSIZ BESLENME:
Çok düşük kalorili diyetler yapmak, aç kalarak veya bazı besin gruplarını beslenme düzeninden tamamen çıkararak besin alımını azaltmak makro ve mikro besin ögelerinin yetersiz alınmasına neden olmakta.
DENGESİZ BESLENME
Farklı formlarda tüketilmesi için üretilen öğünler gibi birçok faklı beslenme tarzı ile karşılaşıyoruz. Bireysel olarak size özgü hazırlanmamış bir beslenme programı kalıcı bir beslenme alışkanlığı kazandırmayarak kilo vermenizi zorlaştırabilir.
SÜREKLİ TARTILMAK
Sağlıklı beslenme programına başladıktan sonra her gün düzenli kilo kaybı olmayabilir veya o gün içinde tükettiğiniz sıvı ve yemek miktarı, idrar veya dışkılama durumunuz gibi etmenler nedeniyle tartı doğru sonucu göstermeyebilir. Önerilen yavaş ve kalıcı kilo kaybının sağlanmasıdır. Haftada 1 kez, aynı tartıda, sabah aç karnına, dışkılama sonrası ve giysisiz ölçüm yapılmalıdır.
GİZLİ KALORİLER
Özellikle kullanılan soslar ve tercih edilen pişirme yöntemi yediğiniz yiyeceğin kalori miktarını arttırabilir. Ayrıca şekerli içecekler, çorbalar, yağlı tohumlar ve son zamanlarda sağlıklı bir alternatif olarak karşınıza çıkan smoothieler de gizli kalori kaynağı olabilir.