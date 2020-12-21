Mucize meyve ayva, mideyi kuvvetlendirir, idrar söker, zafiyeti önler, hazmı kolaylaştırır. Kompostosu çocuk ishaline iyi gelir.
KEREVİZ AKIL VERİR
Unutkanlığı önleyen kereviz, hafızayı da güçlendirir. İdrar söker, karaciğeri temizler, gaz giderir, kan ve süt yapar.
ENGİNAR TAŞI ERİTİR
Ter kokusuna iyi gelen enginar, safra taşını eritir. Kanı temizler, damar sertliğine iyi gelir. Akıl sağlığı verir.
KEREVİZ AKIL VERİR
Unutkanlığı önleyen kereviz, hafızayı da güçlendirir. İdrar söker, karaciğeri temizler, gaz giderir, kan ve süt yapar.
ENGİNAR TAŞI ERİTİR
Ter kokusuna iyi gelen enginar, safra taşını eritir. Kanı temizler, damar sertliğine iyi gelir. Akıl sağlığı verir.