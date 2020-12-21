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    Ayva , , | Ayvanın faydaları

    meyve ayva, , , , hazmı kolaylaştırır. Kompostosu çocuk ishaline iyi gelir. İşte merak edilen detaylar...

    Ayvayı yiyelim
    meyve ayva, mideyi kuvvetlendirir, , , hazmı kolaylaştırır. Kompostosu çocuk ishaline iyi gelir.

    KEREVİZ AKIL VERİR
    Unutkanlığı önleyen kereviz, hafızayı da güçlendirir. İdrar söker, karaciğeri temizler, gaz giderir, kan ve süt yapar.

    ENGİNAR TAŞI ERİTİR
    Ter kokusuna iyi gelen enginar, safra taşını eritir. Kanı temizler, damar sertliğine iyi gelir. Akıl sağlığı verir.
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    Haberler Sağlık Ayva mideyi kuvvetlendirir, idrar söker, zafiyeti önler | Ayvanın faydaları