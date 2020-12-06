Bağışıklığın şifreleri!

Stresi azaltın: Bir insanın bağışıklık sistemi sadece beslenmesinden değil, ruh halinden, düşünce ve davranışlarından da etkileniyor. Toprağa basmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek gibi aktiviteler hem ruh haliniz hem stres seviyeniz hem de bağışıklık sisteminiz için önemlidir