Bağışıklığın şifreleri!

Glutamin aminoasidi bağırsaklar, mide, bağışıklık sistemi ve ruh hali için etkilidir. Et, süt, yumurta ve baklagillerde bulunur. Güçlü bir bağışıklık sistemi için yeterli ve dengeli protein alımı önemlidir.
Stresi azaltın: Bir insanın bağışıklık sistemi sadece beslenmesinden değil, ruh halinden, düşünce ve davranışlarından da etkileniyor. Toprağa basmak, yürüyüş yapmak, bisiklete binmek gibi aktiviteler hem ruh haliniz hem stres seviyeniz hem de bağışıklık sisteminiz için önemlidir
Vitamin ve mineraller: Güçlü bir bağışıklık için; D, K2 ve C vitaminine ihtiyacımız vardır. Bağışıklık düzeyi için çinko ve selenyum da büyük önem taşır.
Fermente ürünler: Özellikle lahana, salatalık ve pancar turşusu içerdiği probiyotik ve prebiyotiklerle sağlık açısından önemli faydaları vardır. Bunun yanında ev yapımı yoğurt ve kefir de mutlaka tüketilmeli.
Kemik suyu: Çorbalarda ve yemeklerde kemik suyu kullanmak; gripten, bağırsak hastalıklarına ve eklem problemleri ve cilde oldukça yararlıdır.
Organik elma sirkesi: Hastalıklar, ilaçlar ve yaşlılık ile beraber mide asidi yeterli gelmez ve bedenimiz virüslerden kurtulmakta zorlanır.
Sabah ve akşam, yemeklerden önce 1 bardak suya 1 yemek kaşığı organik elma sirkesi katıp içerek mide asidini dengeleyebilirsiniz.