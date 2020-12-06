7 adımda güç sizde!

Araştırmalar düzensiz uykunun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ve birçok kronik hastalığa zemin hazırladığını göstermiştir. Günde 5 saatten daha az uyuyanlarda obezite, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet daha fazla görülmektedir.
Ayrıca yetersiz uyku, glikoz toleransını ve insülin hassasiyetini azaltır, leptin(tokluk) hormonu seviyesini azaltır, bunun yanında ghrelin (açlık) hormonu seviyesini arttırır yani iştah mekanizmasını harekete geçirerek fazla kalori alınmasını sağlar.
PORTAKAL, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki C vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza C vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz.
Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, portakal ve mandalinanın posasıyla birlikte tüketilmesidir.
YUMURTA, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç gibi besinler A vitamini bakımından zengindir. Özellikle haftada en az bir gün balık yemek omega3 açısından önemlidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
ISPANAK çok yoğun ısıya maruz kalmadan, yoğurtla tüketilirse besin değeri kaybına uğramaz. Mevsiminde olan bu besinleri tüketmek, vücuttan zararlı maddeleri atarken bağışıklığı güçlendirir.
SEBZELERDEN maydanoz, roka, biber, tere ve ıspanak iyi birer C vitamini kaynaklarıdır. Örneğin maydanoz 5-10 dal doğranmadan limon eşliğinde tüketilmeli.
SOĞAN-SARIMSAK çok önemli. İkisi de vitamin, mineral ve antioksidan içeriği ile tam bir sağlık deposu.
Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zengin. Sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko A ve C vitaminleri ile sizi virüslerden korur.