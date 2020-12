7 adımda güç sizde!

PORTAKAL, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki C vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza C vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz.

Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, portakal ve mandalinanın posasıyla birlikte tüketilmesidir.