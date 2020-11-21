Artık mutluyum

Öncelikli olarak size teşekkür etmek istiyorum. Evliliğim bitme noktasındaydı tavsiyeleriniz evliliğimi kurtardı. Eşim sürekli eve geç geliyordu. Konuşmuyorduk. Hatta evde konuşmalarımızın toplam zamanı sadece 5 dakikaydı. Bu beni mutsuzluğa itmişti.

Siz bana bu sorunları açık ve naif bir dille konuşmamı önerdiniz. Özenle hazırlanmış bir akşam yemeği, romantik görünümüyle çok etkili olacağını anlatmıştınız. Dediğinizi yaptım. Romantik bir akşam yemeğinde eşime takıldığım konuları anlattım. O da aynı şekilde bende rahatsız olduğu konuları söyledi. Güldük, tebessüm ettik. Birkaç haftadır birbirimize özel zamanlar hazırlıyoruz. Sohbet etmenin ne kadar büyük keyif olduğunu hatırladık.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET