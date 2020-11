Kırmızı-mor sağlıktır

MOR LAHANA: Güçlü antioksidan yapısı sayesinde hücresel hasara karşı vücudu korur. C vitamini, antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar.

KIRMIZI TURP: C vitamininden zengin turp, hem soğuk algınlığından koruyor hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlıyor. E, A, C, B6, K vitaminlerini içeriyor. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengin.

REYHAN: İçerisindeki kalsiyum, omega 3, mineral, vitamin, magnezyum ve demir gibi bileşenler adeta insan sağlığı için çok yararlıdır. Vücuttaki asitleri dengeler. Mideye iyi gelir. Gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi gelir. Sindirimi kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

KURU ERİK: Buruşuk ve mütevazi bu meyve; şaşırtıcı bir biçimde lif ve potasyum, demir ve retinol de dahil olmak üzere vitamin ve minerallerden oluşan bir enerji deposudur. Kabızlığı Azaltır, sağlıklı saçlar vaad eder. Ayrıca cildi de güzelleştirir.

AHUDUDU: İçindeki vitaminlerin birçok faydası vardır. Kırışıkları azaltır, zayıflamayı kolaylaştırır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir.

KIRMIZI GREYFURT:

Kalsiyum, Bakır, Demir, Magnezyum, Manganez, Fosfor, Selenyum ve Çinko içermektedir. A, C ve karote, likopen deposu olan greyfurt bu özelliği yardımıyla bağışıklığı güçlendirir, enerji verir, Greyfurt artrite yol açabilecek eklem kıkırdağını kurar.