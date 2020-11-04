Hepsi doğal antibiyotik

Mor besinler bol miktarda antioksidan ve vitamin içeriyor. Bu sayede sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu yiyecekler, doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. Unutkanlığı ve yaşlılığı engelliyor. Çağın vebası kanserle de savaşan mor yiyecekler ve faydaları ise şöyle sıralanıyor:

KANSERE BÖĞÜRTLEN: Karadut, vişne, yaban mersini, böğürtlen ve nar gibi meyveler, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller. Kadınların korkulu rüyası olan meme kanseri riskini azaltır.

KOLESTEROLE PANCAR: Karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin olan pancar, kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

DİYABETE PATLICAN: Lifli yapısı sayesinde zengin bir besin kaynağı olan patlıcan, kan şekerini kontrol eder. TİP-2 diyabet riskine karşı koruma sağlar.

KALP DOSTU İNCİR: İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korur. Mideyi güçlendirir.

YABAN MERSİNİ: İdrar yolu enfeksiyonunu temizler. Beyin hücrelerini ve sinirleri korur. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır. Kabızlık problemini çözer. Gözleri besler.

TANSİYONA MÜRDÜM ERİĞİ: Kan yapıcı özelliğiyle mürdüm eriği kolesterolü dengeler. Adet düzensizliğini bitirir. Kan şekerini dengeler. İdrar söktürücü etkisi vardır. Karaciğer, böbrek ve romatizmaya bağlı hastalıkların tedavisini destekler.

GENÇLİK İÇİN MOR ÜZÜM: İçerdiği potasyum ile üzüm, gençlik iksiridir. Çekirdeği daha faydalıdır...