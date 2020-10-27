Güzellik için et-süt-sebze

Güzel bir cilde, güçlü saç ve tırnaklara sahip olmak istiyorsanız sağlıklı beslenmelisiniz. İşte sağlık için vazgeçilmezler: 5 temel yiyecek grubu olan et, süt, sebze, meyve, yağ ve tam tahıl grubundan yiyecekleri her öğünde yeterince alarak dengeli beslenin. Hayvansal yağların, trans yağların fazla tüketimi cilt sağlığı için önemli olan sebum üretimini azaltır. Sivilcelerin artışına neden olur. Cilt sağlığını bozan ve kırışıklıkların artmasını sağlayan sigara ve alkol bağışıklık sisteminizi bozar. Bunlardan uzak durun. Günde en az 2 bardak süt veya yoğurt tüketin. Saç ve tırnak sağlığı için kalsiyum alımı çok önemlidir.