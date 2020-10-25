Hastalığın ciddisi yüze vurur ifadesi

Erken teşhis hastalıklarda hayati önem taşıyor. Uzmanlar, hangi rengin, hangi hastalığı işaret ettiğini şöyle anlatıyor:

Ciltte ve göz akında sarı renk: Hepatit hastalığı, karaciğer tahribatı, safra kanalında tıkanma.

Solukluk: En sık kansızlıkta gözlenir. Ayrıca kronik organ yetersizliği ve özellikle dolaşımın yavaşladığı kalp yetersizliğinde de gözlenebilir.

Kahverengi cilt: Böbrek yetmezliğinde cilt kahverengi ya da toprak rengine benzer bir hal alır.

Mavi ve mor renk: Atardamar ve toplardamar kanının karışmasına neden olan hastalıklarda, dil, dudak, parmak uçları mavimor renk olabilir.

Döküntüler: Cilt döküntüleri genellikle alerjik durumlarda ve kızamık, kızamıkçık, suçiçeği gibi döküntülü hastalıklarda görülür.

Kırmızı lekeler: Aşırı sıcak, fazla egzersiz, güneş yanığı ve ateş yükselmesinde, döküntülü ve iltihabi deri hastalıklarında cilt kırmızı olur.

BAŞINIZ AĞRIYORSA...

Yüksek tansiyon, sinüzit, boyun kireçlenmeleri baş ağrısı nedenleri arasındadır. Görsel ve kokusal bozuklukların eşlik ettiği ağrılar migren olabilir. Gittikçe artan baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, denge bozukluğu ve bilinç değişiklikleri ise beyin kanaması ya da kafa içinde kitlenin habercisi olabilmektedir. Genellikle iç kulak rahatsızlıklarından kaynaklanan baş dönmesine, boyun fıtığı ya da kireçlenmesi de yol açabilmektedir.

HALSİZLİĞİN NEDENİ FARKLI OLABİLİR

Halsizlik genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen geçmiyorsa kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği olabilir. Kansızlığa kanser de neden olabilir. Nörolojik ve romatizmal hastalıklar da halsiz bırakır.